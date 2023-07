I 10 migliori GDR su Xbox Game Pass

I giochi di ruolo sono sinonimo di narrativa, personalizzazione del proprio personaggio e scelte che influiscono sull'andamento della storia e del suo finale. Se siete abbonati (o pensate di abbonarvi) a Xbox Game Pass perché siete alla ricerca di un'esperienza ruolistica con i fiocchi, questa lista (che non è una classifica, ma una selezione) è lo strumento di cui avete bisogno. Abbiamo scelto quelli che secondo noi sono i dieci giochi di ruolo (GDR) migliori attualmente disponibili su Xbox Game Pass. Dopo l'acquisizione da parte di Microsoft di Zenimax, la parent company di Bethesda, molti grandi classici del mondo dei GDR si sono uniti al servizio, quindi, non dovrebbe stupirvi la loro presenza in questa lista

Citizen Sleeper Citizen Sleeper ha conquistato il pubblico non solo con la sua storia ben scritta ma anche grazie al suo stile grafico curato e ispirato. Sorpresa assoluta dal mondo indie nel 2022, Citizen Sleeper è un GDR sci-fi che si ispira molto ai suoi cugini da tavolo con tiri di dadi e statistiche. Sviluppato in solitaria da Gareth Damian Martin con gli artwork di Guillaume Singelin, Citizen Sleeper è la storia di uno "Sleeper", un essere umano la cui mente è stata digitalizzata ed è stata installata nel corpo di un androide per essere controllata dalla megacorporation Essen-Arp. La storia comincia quando il protagonista riesce a fuggire dalla sua schiavitù per rifugiarsi su una stazione spaziale in rovina chiamata Erlin's Eye, dove altri sopravvissuti combattono per la sopravvivenza e la libertà. In questa avventura incontrerete tanti personaggi diversi, fazioni con cui allinearvi e soprattutto un universo di storie personali tra cui perdervi. Come in ogni GDR che si rispetti ci sono dei finali alternativi e tante possibilità di scelta in un'avventura emotiva, intensa e profonda. Un secondo capitolo è in lavorazione e Martin ha diversi piani per espandere il suo universo narrativo: investire il vostro tempo in questo titolo non vi lascerà delusi.

Persona 5 Royal Persona 5 Royal è un JRPG tra i migliori mai fatti secondo pubblico e critica e il punto di ingresso ideale al mondo dei giochi di ruolo di ispirazione nipponica Da molti considerato il momento più alto del P-Studio di Atlus, Persona 5 Royale è uno dei miglior esempi di JRPG, quindi dei gioco di ruolo in stile giapponese, disponibile sul Game Pass. Quello che ha conquistato critica e pubblico è che si tratta di un'esperienza che mescola l'avventura tipica del genere ed elementi di life-sim, che vedono il protagonista relazionarsi con gli altri personaggi mentre percorre le strade di Tokio. Persona 5 segue le vicende di un liceale costretto a trasferirsi nella capitale dopo essere stato ingiustamente accusato di un crimine mentre cercava di salvare una persona. Lì scoprirà l'esistenza del metaverso, una dimensione dove i desideri più perversi prendono forma, ma al suo interno lui può evocare la sua Persona che gli conferisce dei poteri speciali. Dopo una prima missione il giocatore fonderà insieme ai suoi compagni di avventura i Ladri Fantasma di Cuori per andare alla ricerca di altri malvagi corrotti dai loro desideri e costringerli a fare ammenda. Da qui parte una storia piacevolmente strana, irriverente, sfaccettata e coinvolgente che merita senza dubbio il vostro tempo.

Yakuza: Like a Dragon Se siete alla ricerca di un GDR tutto imbevuto di criminalità giapponese, Yakuza: Like a Dragon è il gioco che fa per voi. Yakuza è una delle saghe videoludiche giapponesi più famose e divertenti e che per il suo capitolo più recente, Like a Dragon, non ha avuto paura di reinventarsi. In questo titolo, infatti, cambiano il sistema di combattimento, che dall'essere in tempo reale passa all'essere a turni, e viene introdotto un nuovo protagonista: Ichiban Kasuga. L'uomo, dopo aver scontato 18 anni di carcere e dopo essere stato tradito dal suo boss, si imbarca insieme ai suoi compagni in una missione per scoprire il perché di questo vile tradimento. Nonostante i cambiamenti, il DNA della serie è rimasto immutato, con una storia irriverente e scherzosa e tante attività da affrontate nel distretto Isezaki Ijincho di Yokohama.

The Outer Worlds Spazio, atmosfere vintage e una possibilità di scelta e personalizzazione della propria esperienza incredibile: questi sono gli elementi distintivi di The Outer Worlds Obsidian Entertainment, gli autori dell'acclamato Fallout New Vegas, a sua volta disponibile su Game Pass, hanno lanciato The Outer Worlds nel 2019 e annunciato un sequel nel 2021 di cui però non c'è ancora nessuna traccia. Nonostante questo, il primo capitolo della serie è un ottimo esempio dello stile narrativo e di progressione che ha elevato lo studio a monumento della ruolistica. L'ambientazione multi-planetaria di questo GDR spaziale è particolarmente degna di nota perché vi calerà in un universo quasi steampunk, dall'estetica bell'epoque e con una sana dose di distopia e umorismo. Potrete reclutare compagni, salvare avamposti e sventare i piani di malvage corporazioni il tutto saltellando da un pianeta all'altro per migliorare il vostro arsenale. La stranezza di questo titolo Obsidian è certamente il suo punto di forza, ma The Outer Worlds non manca certo di personalità e profondità.

Fable 2 Uno dei grandi capolavori di Peter Molyneux, Fable 2 è uno degli action GDR migliori mai fatti e una vera e propria gemma del Game Pass Playgroung Games è alle redini del reboot di questa saga iconica del mondo Xbox. Aspettando questa nuova epopea, se siete amanti degli action GDR, vi consigliamo di provare quello che molti considerano il miglior capitolo della serie: Fable 2. Questo titolo è ambientato 500 anni dopo il primo gioco e ha una trama delle più classiche: c'è un malvagio, un eroe che deve raccogliere i poteri dei più potenti combattenti di Albion, e uno sviluppo narrativo che percorre l'intera vita del protagonista. C'è un sistema morale per cui potrete comportarvi in modo virtuoso o malvagio e un sistema di sviluppo del grande mondo di gioco davvero ben fatto con la possibilità di acquistare, rinnovare e far fruttare ogni edificio o proprietà. In più nell'open world di Fable 2 non c'è una strada obbligata da percorrere: sarete voi a forgiare il vostro destino in queste terre fantasy in un'avventura davvero unica e sfaccettata.

Fallout 3 Da molti considerato il re dei GDR postapocalittici, Fallout 3 è un must se vi siete appena abbonati al Game Pass e amate i giochi di ruolo Fallout 3 è un gioco Bethesda che, come un altro membro illustre di questa lista, non ha bisogno di presentazioni. La sua atmosfera postatomica tra mostri radioattivi e musica anni '50 è tra le più iconiche del mondo dei videogiochi e il mondo che il team di Todd Howard ha creato è per sempre immerso nelle memorie nostalgiche di milioni di giocatori. Se amate i giochi di ruolo e non avete mai dato una possibilità alla saga di Fallout allora è il momento di avventurarsi tra la devastazione nucleare che circonda Washington D.C., starà a voi decidere se farlo armati di mini-bombe nucleari o grazie alla lingua tagliente. In Fallout 3 vestirete i panni di un abitante del Vault 101, una struttura pensata per dare rifugio ai cittadini americani nel caso di una guerra nucleare. Da qui vi imbarcherete in un viaggio alla ricerca di vostro padre, scomparso dal Vault in circostanze misteriose. Incontrerete di tutto nella vostra avventura, da coloro che venerano una bomba atomica inesplosa agli alieni, e potrete forgiare una storia tanto epica quanto autentica. Altrettanto iconico, poi, è il sistema di combattimento di questo gioco, lo S.P.A.V., ovvero il Sistema di Puntamento Assistito della Vault-Tec. Con questo strumento potrete congelare il tempo, puntare a un singolo arto del nemico di cui vi verranno fornite le probabilità di andare a segno a seconda del tipo di arma utilizzata, dalla distanza del bersaglio e dalle abilità del vostro personaggio.

Monster Hunter Rise Che siate amanti dei cani o dei gatti, in Monster Hunter Rise c'è il compagno di avventure che fa per voi, e un sacco di mostri grandi e grossi Mostri giganti, armi giganti e una calamità che potrebbe disintegrare ogni cosa, questo è tutto quello che vi serve sapere prima di affrontare le orde di enormi creature arrabbiatissime che vi aspettano in Monster Hunter Rise. Capcom sta vivendo uno dei suoi periodi d'oro in questo momento e Monster Hunter Rise, uscito per Switch nel 2021, ne fa assolutamente parte. Con un focus sull'esplorazione verticale, un compagno dalle fattezze canine sempre pronto ad aiutarvi e tanti mostri da cacciare, questo hunting game è un titolo per giocatori amanti della strategia e dell'azione perché quando c'è da combattere bisogna avere i riflessi affinati. Rise rappresenta un perfezionamento della storica formula di Monster Hunter, che farà contenti chi vuole parecchia azione nei suoi giochi di ruolo.

The Elder Skrolls V: Skyrim Special Edition Skyrim è il re dei giochi di ruolo disponibili su Game Pass Skyrim è da anni che ha trasceso la sua natura di semplice videogioco per trasformarsi in vero e proprio fenomeno culturale, epocale, di massa e di nicchia. Abbiamo perso il conto delle mod, dei meme, delle citazioni e delle riedizioni che Bethesda ha fatto uscire e c'è un motivo: Skyrim ha conquistato intere generazioni grazie alla sua struttura, alla sua storia e al mondo assolutamente aperto e libero in cui gestisce la progressione. Se amate il fantasy e i GDR e per qualche motivo siete rimasti immuni al fascino di Skyrim fino ad ora, è arrivato il momento di tornare nelle terre innevate nel nord di Tamriel e ridere ancora una volta quando un NPC vi dirà che "anche io un tempo ero un avventuriero, finché non mi sono beccato una freccia nel ginocchio".

Dragon Age: Inquisition Quando si tratta di GDR fantasy c'è un'altra grande saga che ha fatto la storia del genere: Dragon Age Un altro studio maestro dei GDR è Bioware, già protagonista della nostra lista dei migliori sparatutto con la Mass Effect Legendary Collection, un titolo che raccomandiamo anche agli amanti dei GDR. Dragon Age: Inquisition è un capitolo controverso, che ha fatto parlare di sé, ma è comunque capace di raccontare una grande storia ad ambientazione fantasy. Essendo un sequel diretto di Dragon Age II c'è un pizzico di background da recuperare, ma il gioco fa un ottimo lavoro di spiegazione delle fazioni in guerra tra di loro e del perché il mondo è di nuovo sull'orlo del precipizio. Con il quarto capitolo principale della saga, Dragon Age: Dreadwolf in arrivo l'anno prossimo quale momento migliore per rimettersi in pari con una delle saghe fantasy più amate e apprezzate da critica e pubblico?