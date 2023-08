I migliori giochi di guida disponibili su Xbox Game Pass

Che sia una macchina, una moto o una bicicletta, chi ha la passione per la guida troverà su Xbox Game Pass il videogioco che fa per lui.

L'Xbox Game Pass ha nel suo catalogo degli ottimi videogiochi di guida che vanno da quelli più simulativi a quelli più arcade, passando per le due e le quattro ruote. Che siate corridori da strada, da pista o da sterrato c'è un titolo di guida che fa per voi nel servizio di Microsoft ed è cercando di fare contenti tutti i palati che abbiamo redatto questa lista dei migliori videogiochi di guida disponibili su Xbox Game Pass. Non è detto, poi, che guidare significhi avere sempre un motore a disposizione, per questo abbiamo inserito un titolo anche per gli amanti della bici, in particolare del downhill.

Forza Horizon 5 Playground Games ha ridefinito gli standard dei videogiochi di macchine con Forza Horizon 5 La serie di Forza Horizon è sempre stato uno dei gioielli della corona Xbox. Quando è uscito Forza Horizon 5, poi, Xbox Series X ha avuto un grande videogioco per mettere in mostra tutte le sue capacità tecniche. Questo titolo è disponibile su Xbox Game Pass e, aspettando il nuovo Forza Motorsport, è sicuramente il videogioco di automobili graficamente più avanzato e rifinito sul mercato. Per apprezzarne la profondità e l'avanzamento tecnico vi basterà guidare attraverso una pozzanghera, accendere la modalità foto e andare alla ricerca delle singole gocce d'acqua sui vostri parafanghi. Dal punto di vista del gameplay, poi, vi aspetta un grande festival motoristico open world tra spiagge, colline, montagne e deserti ispirati ai paesaggi messicani. Ci sono gare di tutti i tipi e un sistema di progressione semplice e intuitivo che farà sentire a suo agio ogni fan delle quattro ruote. Al momento Forza Horizon 5 ha nel suo parco auto 685 veicoli unici e personalizzabili. Non ha ancora raggiunto il record di 700 vetture del capitolo precedente, ma il gioco è ancora attivo e potrebbe superare questo record senza problemi.

Burnout Paradise C'è che si ricorda di Burnout Paradise per gli incidenti, chi per le sensazioni di guida ottime e chi per il fatto che ci fossero sia le auto sia le moto nello stesso grande videogioco Alla domanda: di quale videogioco iconico vorresti vedere un sequel? I fan dei titoli motoristici rispondono quasi sempre Burnout Paradise. Su Xbox Game Pass è disponibile la remaster del 2018 con tutti i contenuti scaricabili inclusi e se vi professate dei fan dei videogiochi di guida non potete non dare una possibilità a questa gemma. Chi ha gioca a Burnout Paradise può contare su una simulazione degli incidenti perfetta, una sensazione di guida adrenalinica e un senso di velocità e sregolatezza senza pari. All'open world di questo gioco si sono ispirati moltissimi giochi successivi e, anche se non è stato il primo titolo ad adottare questa soluzione, il modo in cui Burnout Paradise faceva sentire i giocatori padroni della mappa ha fatto scuola all'interno del genere.

DiRT 5 Chi non ha paura di sporcarsi le gomme e ammaccare la carrozzeria troverà in DiRT 5 un paradiso di fango, ghiaccio, un pizzico di asfalto e tante sportellate Per chi sente il richiamo dello sterrato fatto come si deve, l'Xbox Game Pass ha in serbo DiRT 5 e DiRT Rally 2.0, rispettivamente un titolo con un'incredibile varietà di discipline off-road e un gioco fatto appositamente per i fan del Rally. I due giochi sono cugini stretti e, a meno di non essere fan rigorosi delle simulazioni di rally, vi consigliamo di dedicare il vostro tempo a DiRT 5. Qui, infatti, vi aspettano il rallycross, le gare su ghiaccio, gli Stadium Super Trucks e buggy da fuoristrada, in una compilation di eventi che ruotano intorno a un ciclo stagionale. Se deciderete di giocarlo in lingua originale, poi, vi aspetta una modalità narrativa con le voci di Nolan North e Troy Baker, rispettivamente il vostro rivale e il vostro mentore, che vi farà vivere una serie di adrenaliniche corse con l'obiettivo di diventare il miglior pilota su sterrato al mondo.

F1 22 F1 22 è l'edizione dello scorso anno del gioco ufficiale FIA Non è l'ultimissimo capitolo della serie, ma Formula 1 22 è il modo migliore per gli abbonati Xbox Game Pass per gareggiare nella più prestigiosa disciplina del motorsport. F1 22, poi, ha un'ottima gestione della difficoltà con tantissimi aiuti progressivi che consentono ad ognuno di trovare il livello di difficoltà più adatto. Questo titolo, oltre a concentrarsi sulla simulazione e sull'insegnare ai novizi le basi della Formula 1, ha deciso di espandersi con F1 Life, un hub multigiocatore pieno di personalizzazioni (e microtransazioni) che vorrebbe replicare in digitale le ville da sogno e le bacheche di trofei dei piloti nella vita reale. Se non avete l'esigenza di vivere le emozioni del campionato in corso, F1 22 potrebbe essere un buon modo per placare la sete da Circus nell'attesa che il nuovo capitolo venga introdotto nel catalogo.

HOT WHEELS UNLEASHED Digitalizzare le macchinine più famose al mondo è stata una sfida non da poco che Milestone ha superato brillantemente con HOT WHEELS UNLEASHED, un must sul Game Pass per chi ama il caos a quattro ruote I videogiochi dedicati alle HOT WHEELS non sono semplici da realizzare, serve varietà, personalità e un'atmosfera nostalgica, ma non troppo. Con HOT WHEELS UNLEASHED gli italiani di Milestone hanno trovato la ricetta giusta. Le macchinine sono scintillanti e folli, le corse piene di salti e boost a base di razzi e c'è un editor dei tracciati che è stato usato dai fan per creare centinaia di nuove piste. Le corse in sé, poi, sono divertenti da giocare e sorprendentemente rifinite per un'esperienza arcade assolutamente imperdibile. Come se non bastasse, HOT WHEELS UNLEASHED ha una profondità notevole, con tantissime sfide e ricompense, oltre che una modalità online nella quale l'abilità di guida è fondamentale.

MotoGP 22 MotoGP 22 è il videogioco ufficiale del Motomondiale Milestone migliora di anno in anno il simulatore del più prestigioso campionato motociclistico al mondo, la MotoGP, e il capitolo del 2022 è un titolo solido, anche se lontano dall'essere perfetto. MotoGP 22 tiene alta la bandiera del motociclismo su Xbox Game Pass con un videogioco in grado di soddisfare sia i fan, sia chi si sta avvicinando al genere. I circuiti, i piloti, le moto e le scuderie sono, ovviamente, quelle ufficiali anche se si tratta di quelle del campionato scorso. Il vero gioiello di MotoGP 22, però, è la modalità narrativa che vi farà rivivere la stagione del 2009 come se foste in un documentario sportivo. Quell'anno si sono dati battaglia leggende come Valentino Rossi, Casey Stoner, Jorge Lorenzo e Daniel Pedrosa e questa modalità vi consentirà di rivivere una delle stagioni più emozionanti delle corse a due ruote.

Need For Speed Unbound L'estetica di Need For Speed Unbound ha portato qualcosa di nuovo e mai visto nella serie e mescola molto bene le molte facce della cultura di strada, dalle macchine ai vestiti passando per i graffiti Quando si è mostrato per la prima volta, Need For Speed Unbound è stato accolto con grande entusiasmo da chi era alla disperata ricerca di una boccata di aria fresca per la serie di EA, ma con scetticismo dai puristi. Quando il gioco è uscito, però, entrambe le fazioni sono state accontentate, perché dietro allo stile grafico da street racing e alle animazioni in cel-shading ispirate al mondo dei graffiti e della street art, c'era un videogioco tanto solido quanto arrogante. A far storcere un po' il naso è stata una narrativa abbastanza stereotipata e non molto profonda. Se le sensazioni dietro il volante sono quello che conta, però, Need For Speed Unbound riesce a portare nella contemporaneità il DNA della serie regalando corse e inseguimenti che faranno piacere ai nostalgici e intratterranno non poco i novizi.

Wreckfest Per chi ama distruggere il Game Pass ha in serbo Wreckfest, un gioco che fa del demolition derby e delle corse all'ultimo sangue il suo DNA C'è un genere di corse automobilistiche nato negli Stati Uniti, i demolition derby, la cui versione in digitale proposta da Wreckfest è sorprendentemente strategica oltre che bombastica. Questo gioco, infatti, è una sorta di Gran Turismo degli incidenti in cui gareggerete sia nei demolition derby (in cui l'obiettivo è distruggere le auto avversarie) sia in delle vere e proprie corse in cui verrete incoraggiati a distruggere le auto avversarie. Perché quando non si riesce ad arrivare primi si può sempre speronare un avversario fino a farlo schiantare contro qualcosa. Questo videogioco ha avuto una storia travagliatissima tra una campagna Kickstarter fallita e quattro lunghi anni di early access, ma il prodotto finito è il posto perfetto per gli amanti della distruzione veicolare. C'è una modalità carriera nella quale potrete comprare e vendere le automobili da utilizzare in gara, ma non aspettatevi un gioco tutto esplosioni e rottami. In Wreckfest, che ci crediate a no, bisogna pensare in maniera strategica, mescolando uno stile di guida aggressivo verso chi vi sta davanti, e difensivo per proteggervi dagli attacchi di chi sta dietro. Trovare il bilanciamento non è semplice ma è senza dubbio divertente e poi, al massimo, i vostri errori si tradurranno in uno spettacolare incidente.

You Suck at Parking Dovrete evitare martelli giganti, mine e presse idrauliche corazzate per riuscire a parcheggiare la vostra auto e mai come in You Suck at Parking il detto "chi si ferma è perduto" ha assunto un significato così letterale Parcheggiare non è il pezzo forte di nessun automobilista, ma You Suck at Parking ha deciso di rendere l'infausto compito di trovare un posto alla propria auto una vera sfida. Qui non dovrete affrontare solo il traffico di una grande città e pessimi guidatori di piccole monovolumi ma giri della morte, pareti verticali, salti, guantoni da box, martelli giganti, mine, presse idrauliche e tutta una serie di altri pericoli. Oltretutto potrete fermare l'auto solo una volta raggiunto il posteggio alla fine di tutti gli ostacoli e meno tempo ci metterete più punti riceverete. Le personalizzazioni per le vetture, poi, sono folli quanto il resto del gioco tra pistole laser, cagnolini, galline e sticker. Qui ogni parvenza di realismo è stata sacrificata sull'altare del divertimento e il risultato è un titolo arcade capace di regalare qualche risata senza pensieri.