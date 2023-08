PlayStation Earbuds: gli auricolari ufficiali per PS5 sono in arrivo, nuovi dettagli

I PlayStation Earbuds sono stati presentati a maggio, proprio durante l'ultimo PlayStation Showcase andato in scena, ma senza molti dettagli al riguardo. Era emersa la compatibilità con PS5 e PC , oltre alla possibilità di collegarli a PlayStation Q, ovvero la nuova "console portatile" da parte di Sony progettata per il gioco in remoto.

I PlayStation Earbuds , ovvero gli auricolari ufficiali di PS5 prodotti da Sony, sembrano ormai essere in dirittura d'arrivo , considerando che il prodotto è comparso presso l'FCC (Federal Communications Commission) per la procedura standard di certificazione che solitamente precede il lancio sul mercato e da tali documenti possiamo anche ottenere alcuni nuovi dettagli .

PlayStation Earbuds: i dettagli emersi dall'FCC

PlayStation Earbuds nel loro case

Dalla registrazione presso l'FCC arriva la conferma che gli Earbuds di Sony supportano la tecnologia di cancellazione attiva del rumore, oltre alla presenza di un trasmettitore USB. Questo è probabilmente il dispositivo che rende le cuffie compatibili con PS5, anche se non ci sono dettagli ufficiali al riguardo.

La questione nasce dal particolare supporto per Bluetooth di PS5: la console infatti possiede tale tecnologia ma non la utilizza per trasmettere audio. Così come Xbox Series X|S, tale scelta dovrebbe essere collegata agli eventuali problemi di latenza e di banda passante che deriverebbero dall'uso del Bluetooth per l'audio.

Questo significa che, molto probabilmente, anche le PlayStation Earbuds funzionano attraverso un collegamento ad-hoc, ma potrebbero comunque supportare il Bluetooth su PC. Non è ancora chiara la questione, dunque attendiamo ulteriori informazioni da parte di Sony al riguardo.