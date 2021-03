It Takes Two: il trailer della storia ci dice che fare le cose insieme è meglio

Electronic Arts ha pubblicato il trailer della storia di It Takes Two, che ci fa presente come fare le cose insieme sia meglio che farle da soli, in onore al tema portante del gioco, più profondo di quanto possa sembrare a uno sguardo superficiale. Leggiamo altri dettagli:

Cody e May, sull'orlo del divorzio, vengono trasformati da un incantesimo in bambole della loro figlia Rose, entrando in un mondo ricco di imprevedibilità e di momenti intensi, che esistono unicamente come risultato della loro relazione spezzata. I giocatori si faranno strada attraverso esperienze metaforiche uniche: Cody, ad esempio, scoprirà che la sua serra è stata distrutta in conseguenza all'abbandono delle sue passioni, e May combatterà contro gigantesche pedine degli scacchi.

It Takes Two guiderà i giocatori attraverso sfide e avventure allegramente dirompenti che costringeranno Cody e May a superare le loro differenze mentre si impegnano insieme per ritrovare la loro amata figlia. Con un cast variegato composto da personaggi bizzarri ma accattivanti, che li aiuteranno lungo il cammino, l'unione delle forze porterà a un incredibile viaggio di cooperazione che metterà alla prova la loro sintonia.

Prima di lasciarvi al video, vi ricordiamo che It Takes Two uscirà il 26 marzo 2021 in formato fisico e/o digitale su PC, PS4 e Xbox One. Chi acquisterà la versione console potrà aggiornarla gratuitamente per le console next-gen, ossia PS5 e Xbox Series X/S.