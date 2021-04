Last Stop, data di uscita svelata con il trailer del Nintendo Direct

Durante il Nintendo Direct dedicato agli indie di oggi, 14 aprile 2021, Annapurna Interactive ha mostrato un nuovo trailer di Last Stop, svelando l'arrivo su Nintendo Switch. Il gioco sarà disponibile anche su PC (via Steam), Xbox One, Xbox Series X|S, PlayStation 4 e PlayStation 5. Lo sviluppatore è Variable State. Grazie al filmato scopriamo che il gioco sarà disponibile a luglio 2021.

In Last Stop seguiremo le avventure di tre persone all'interno di Londra, ai giorni nostri. Scritto dai creatori di Virginia, questo gioco racconta le tre storie interconnesse di Donna, John e Meena. Donna è una studentessa liceale che si sente intrappolata all'interno della propria vita quotidiana e dalla sorella maggiore iperprotettiva. Donna e alcuni amici si ritrovano a rapire delle persone in un gioco da detective amatoriali andato storto.

Donna, una delle protagoniste di Last Stop

John è un lavoratore di mezza età che scambia corpo con un vicino, un giovane che sembra avere una vita semplice e leggera. La colpa è di un misterioso artefatto. Meena è invece una donna in carriera che fatica ad apprezzare la vita famigliare e si lancia completamente nel lavoro. Qualcosa di sinistro avviene però sul suo luogo di lavoro. In Last Stop le storie di questi personaggi si intersecheranno in un modo tutto da scoprire.

Last Stop proporrà un doppiaggio completo, ore e ore di dialoghi e una colonna sonora originale dal vincitore BAFTA Lyndon Holland. Nel gioco dovremo compiere una serie di scelte che condizioneranno le conversazioni e la storia. Potete vedere il primo trailer di gameplay del gioco di Annapurna Interactive qui.