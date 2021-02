Legends of Runeterra, trailer della nuova espansione Gli imperi degli Ascesi

Riot Games ha pubblicato un trailer della nuova espansione di Legends of Runeterra: Gli imperi degli Ascesi. Questa nuovo contenuto sarà il più grande mai creato per il gioco di carte collezionabili di Riot e aggiungerà 110 nuove carte a Legends of Runeterra, tra cui nove campioni e una nuova regione, Shurima, una vasta, mistica, brutale e antica landa desertica. Gli imperi degli Ascesi arriverà il 3 marzo 2021 su PC e dispositivi mobile.

Shurima era il più potente impero di Runeterra, crollato molto tempo fa. Attraverso questa espansione Riot Games vuole ampliare ulteriormente le possibilità e le combinazioni possibili all'interno del suo gioco di carte collezionabili free-to-play.

Per poter presentare al meglio questa espansione, Riot Games svelerà quotidianamente le nuove carte dell'espansione tramite i suoi canali social. Per avere tutte le informazioni sul gioco, oltre che per scaricare il suo client, dunque, vi consigliamo di andare sul sito ufficiale.

Ricordiamo che Legends of Runeterra è un gioco di carte collezionabili free-to-play ispirato all'universo e ai personaggi di League of Legends. Il gioco è disponibile ufficialmente dallo scorso 29 aprile 2020 su Windows 10, iOS e mobile. Al momento non ci sono piani di espansione del gioco su altre piattaforme, come per esempio le console.