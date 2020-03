Migliori schede video - Marzo 2020

Per scegliere le migliori schede video nelle diverse fasce di prezzo abbiamo ovviamente tenuto conto del rapporto tra prezzo e prestazioni, nella maggior parte dei casi il fattore più importante per la scelta della componente principale di un PC da gioco. Ma ci sono parecchi fattori da considerare quando si passa all'acquisto effettivo di una GPU, compresa la necessità di mettere mano ad applicazioni dedicate alla grafica che possono funzionare meglio le Radeon o le GeForce. Infine c'è da ricordare che le soluzioni di fascia media e alta NVIDIA godono di accelerazione hardware per l'illuminazione basata su ray tracing, mentre le soluzioni AMD costano generalmente qualcosa in meno. Ci sono poi altri fattori rilevanti che dipendono dal contesto.

L'acquisto di una nuova scheda video può anche dipendere dalla volontà di aggiornare un PC non più recente ed è quindi necessario capire se l'hardware sia tanto vecchio da rappresentare un freno per la nuova GPU che intendiamo acquistare. Proprio per questo sono spuntate pagine web che permettono di calcolare l'entità di un eventuale bottleneck, anche se è sempre meglio informarsi nello specifico, magari controllando anche che all'interno del nostro case ci sia abbastanza spazio e che l' alimentatore sia sufficiente , sia per qualità che potenza, per la nuova scheda video. In ogni caso più aumenta la potenza della scheda grafica e più e vecchio il sistema, più è probabile che la nostra configurazione non riesca a esprimersi al meglio, senza dimenticare che una CPU recente può dare una spinta in più alle prestazioni, almeno quando si tratta di giocare in 1080p. Alle alte risoluzioni la potenza in gioco di un processore diventa sempre meno significante, ma il Full HD non è passato di moda e non è detto che sia da associare automaticamente a una scheda video di fascia media o bassa anche quando si parla di gaming hardcore. Basti pensare all'arrivo di monitor da 240Hz e 360Hz, pensati per garantire la massima fluidità in giochi competitivi e fulminei come Counterstrike o Apex Legends, che possono essere sfruttati appieno solo combinando una scheda video potente con risoluzioni basse. Ma non è necessario spendere tanto per giocare a un gran numero di giochi. Chi non ha bisogno di framerate estremi può cavarsela con le schede video top di gamma della fascia bassa, mentre le ultime soluzioni di fascia media possono ormai garantire i 144Hz con qualche compromesso e spingere anche titoli graficamente impegnativi in 1440p. Sono quindi le necessità del singolo a dettare effettivamente i parametri fondamentali per la scelta di una scheda video, a partire dal prezzo che siamo disposti a pagare, soggettivo come le necessità di ognuno in termini di rumorosità, overclock ed estetica. Tutti fattori che vanno considerati e valutati a fondo prima di leggere qualsivoglia lista di consigli. Fatto questo possiamo finalmente passare alle migliori schede video che più ci intrigano in questo periodo.

Le migliori schede video di fascia bassa, tra i 100 e 150 euro



La AMD Radeon RX 570 da 4GB combina una potenza da entry level di fascia media con un prezzo di fascia bassa, facendosi perdonare un'efficienza non al top con la forza della convenienza. In alcuni casi il limite di memoria può farsi sentire, ma la versione da 8GB sfora il budget prefissato e va detto che in generale 4GB bastano e avanzano per godersi parecchi giochi in 1080p, raggiungendo anche framerate elevati in MOBA, sparatutto arena e titoli ben ottimizzati.



Sul versante NVIDIA siamo praticamente obbligati a scegliere la NVIDIA GeForce GTX 1650, la soluzione entry level della famiglia GTX Turing che rinuncia al ray tracing per garantire prezzi più abbordabili. Siamo però intorno ai 150 euro con una soluzione che costa più della diretta avversaria, nonostante la potenza inferiore. Ma riesce a ridurre lo svantaggio, ribaltandolo in titoli come Fortnite, grazie ai vantaggi dell'architettura Turing che garantisce anche una maggiore efficienza e temperature contenute.