Motion Blur nei videogiochi: un bene o un male?

La discussione sull'utilizzo o meno del motion blur e sulla possibilità di applicarlo in maniera più o meno piacevole dura da anni, e si intensifica periodicamente quando emergono giochi che sembrano subire più di altri gli effetti potenzialmente nefasti di tale caratteristica grafica. Di recente possiamo pensare per esempio a Final Fantasy 16, il cui utilizzo intensivo della sfumatura aveva portato i giocatori a provare anche una forte nausea , tanto da costringere Square Enix a rivedere la questione e mitigarla con una soluzione che dovrebbe forse essere uno standard comune a tutti: la presenza di uno slider per modificare l'intensità dell'effetto. Ma vediamo perché il motion blur è nato, perché è odiato o (raramente) amato e perché probabilmente non verrà eliminato facilmente.

Il motion blur resta forse uno degli elementi più misteriosi nel sempre più ricco e complesso panorama di strumenti ed effetti applicati ai videogiochi, soprattutto perché per molti utenti sembra portare più svantaggi che vantaggi. Perché utilizzarlo allora, ma soprattutto perché esiste? La risposta a tale domanda esistenziale potrebbe essere sintetizzata in un'affermazione anch'essa filosofica: perché i videogiochi sono sostanzialmente un'illusione. Stringendo all'inverosimile, possiamo dire che l'aggiunta di un effetto che sfumi l'immagine e la renda conseguentemente più confusa è dovuta alla necessità di replicare la realtà naturale in un costrutto che è invece interamente artificiale, come vedremo.

Cos'è il motion blur

Il motion blur viene normalmente usato nei giochi di guida per dare un senso di velocità

Per motion blur si intende un'effetto di sfumatura più o meno visibile, che deriva dalla necessità di dare un senso di movimento continuo e fluido agli elementi sullo schermo. Nasce per risolvere il problema insito nella rasterizzazione, ovvero il fatto che dalla scheda video "escono" singole immagini rappresentanti momenti staccati e posti in sequenza. La tecnica cerca di mischiare questi frame insieme, per dare un senso di direzione e velocità, oppure per riempire gli spazi e i gap che derivano da un frame-rate non abbastanza elevato. Rientra in quel gruppo di effetti grafici che vengono applicati ai videogiochi per cercare di replicare la realtà o la tecnica cinematografica, ma mentre altri (come il vecchio lens flare o gli effetti che replicano i diversi formati delle immagini) hanno soprattutto uno scopo estetico, il motion blur risponde anche ad alcune pressanti esigenze tecnologiche. Al di là delle correzioni date da multisampling e anti-aliasing, la sfumatura cerca di dare maggiore regolarità e fluidità al movimento, soprattutto quando il frame-rate non è abbastanza elevato.

È un sistema che simula la velocità dell'otturatore in una cinepresa, ma lo fa in maniera sostanzialmente diversa: mentre una videocamera condensa una certa quantità di tempo in un'immagine statica e pone queste in sequenza, nei videogiochi ci si trova a creare sequenze di frame "finiti", creati attraverso la rasterizzazione, visualizzandoli sullo schermo per una certa quantità al secondo.

Il motion blur è dato dall'inserimento di frame intermedi, chiamati sample, per l'intera schermata o per singoli oggetti o pixel, a compensare gli eventuali vuoti che si possono creare in presenza di frame-rate più bassi. L'effetto rende il movimento più fluido ed evita che questo diventi meccanico e slegato (come succede nei vecchi filmati in stop-motion, per esempio), ma introduce anche alcuni difetti che possono diventare molto evidenti, a seconda di come viene implementato, andando a sfocare l'immagine e facendo perdere dettagli e definizione.