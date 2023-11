The Division: Heartland è stato classificato a Taiwan, la data di uscita è vicina?

Il tempismo tra l'altro è piuttosto interessante, visto che tra pochi giorni si svolgeranno i The Game Awards 2023 , un palcoscenico perfetto per un annuncio da parte di Ubisoft. Tuttavia non si tratta di una regola scolpita nella pietra e ci sono stati in passato casi di giochi apparsi nel database dell'ente taiwanese che si sono fatti attendere a lungo. Insomma, non ci resta che attendere comunicazioni ufficiali.

L'informazione arriva dall'utente Kurakasi su X | Twitter, che giusto pochi giorni fa ha individuato anche la versione Nintendo Switch di Borderlands Collection: Pandora's Box per Nintendo Switch . Solitamente i giochi ottengono una classificazione quando mancano pochi mesi all'uscita, dunque è plausibile che il lancio di The Division: Heartland potrebbe avvenire già nei primi mesi del 2024 .

L'ente di classificazione di Taiwan ha aggiunto al proprio database The Division: Heartland , il che è un potenziale indizio del fatto che il lancio del nuovo gioco della serie MMO di Ubisoft potrebbe non essere lontano.

The Division tenta la formula free-to-play

Per chi non lo sapesse, The Division: Heartland è un nuovo gioco della serie MMO per PC e console PlayStation e Xbox e il primo ad essere proposto nella formula free-to-play. Il gioco proporrà sia missioni PvE che una modalità PvEvP in cui 45 giocatori dovranno completare missioni, raccogliere equipaggiamenti e completare varie attività, facendo attenzione alle minacce rappresentate sia dagli NPC che dagli utenti.

Non si tratta l'unico progetto legato alla serie. Infatti, la casa francese ha in scaletta anche The Division Resurgence, un capitolo realizzato ad hoc per dispositivo mobile iOS e Android, e The Division 3, il cui sviluppo è tuttavia ancora nelle fasi iniziali.