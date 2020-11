NEO: The World Ends with You, anteprima

A distanza di tredici anni dall'uscita dell'originale per Nintendo DS, Square Enix torna su un titolo di culto che ha conquistato un'importante nicchia di giocatori con un nuovo episodio intitolato NEO: The World Ends with You . In realtà, Square Enix e il producer Tetsuya Nomura non l'hanno mai dimenticato, visto che nel corso del tempo sono state realizzate due revisioni (una per sistemi mobile, intitolata The World Ends with You: Solo Remix, e una più recente per Nintendo Switch, The World Ends with You: Final Remix ) e i suoi personaggi hanno fatto capolino in Kingdom Hearts: Dream Drop Distance. Semmai stavano aspettando il momento giusto, cavalcando l'onda dell'anime che sbarcherà presto sui palinsesti nipponici, e fissando la data di uscita di un sequel entro l' estate 2021 . Il primo trailer, pubblicato a ridosso di un misterioso conto alla rovescia, ci ha svelato pochi ma importanti dettagli sul nuovo titolo, che arriverà su PlayStation 4 e Switch: vediamoli insieme.

Un nuovo gioco

Ancora non sappiamo in che momento esatto si svolgerà NEO: The World Ends with You, ma possiamo affermare con una discreta certezza che sia passato qualche tempo dal finale del primo episodio, e in particolare dalla conclusione dell'epilogo A New Day con cui si chiudeva la revisione Final Mix: è infatti la presenza di Sho Minamimoto nel trailer e addirittura nel party a suggerirci questo particolare, visto che l'ex Game Master tornava in vita grazie ai poteri di Coco Atarashi per affiancare il protagonista Neku in un nuovo Gioco dei Demoni. Il problema è che nel trailer non c'è alcuna traccia né di Neku né dei suoi amici: si concentra infatti sul cast completamente inedito, eccezion fatta per Sho, che comprende un nuovo protagonista di nome Rindo, che per qualche motivo indossa una mascherina quasi sempre sotto il mento, e due sfortunati compagni, il grintoso Fret e la petulante Magi. I dialoghi, che hanno luogo impiegando il consueto mix di illustrazioni stilizzate e vignette da fumetto, ci hanno svelato la presenza di facce vecchie e nuove, tra cui spicca un nuovo Game Master di nome Shiba.

Conosciamo ben poco di questi nuovi personaggi, a parte qualche vago tratto caratteriale, e quindi NEO: The World Ends with You sembrerebbe sollevare una tonnellata di domande, a cominciare dalle più ovvie. Che fine hanno fatto Neku, Beat e gli altri? Qual è il vero obiettivo di Coco? Che cos'è l'Inversione? Sappiamo che il nuovo gioco continuerà a svolgersi a Shibuya, che finalmente potremo esplorare in una versione completamente 3D per la quale Square Enix non ha rinunciato allo stile tagliente e moderno che contraddistingueva l'originale The World Ends with You. In particolare, le prospettive falsate e le angolazioni assurde continuano a infondere quel senso di caotica confusione che serviva a proiettarci nella Tokyo contemporanea. Siamo abbastanza sicuri, in questo senso, che anche questo sequel andrà a scavare in alcune tematiche sociali sempre attuali, che poi erano state la grande forza di The World Ends with You dal punto di vista della narrativa, originale e molto più profonda di quanto l'aspetto cartoonesco e lo slang giovanile facciano credere.