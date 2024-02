Netflix: le nuove uscite di febbraio, poche ma buone

Se il mese scorso è stato avaro di contenuti per videogiocatori e nerd di prima categoria, febbraio potrebbe sembrare ancora più scarno, se non fosse per qualche show e film che merita decisamente la nostra attenzione. Il grande protagonista delle uscite di febbraio su Netflix è sicuramente La leggenda di Aang, adattamento live action dell'amatissima serie animata omonima, ma vediamo cos'altro ci riserva Netflix nei prossimi giorni, tra cartoni, sequel e improbabili ritorni al passato.

The One Jet Li contro Jet Li in The One, già disponibile su Netflix Girato da James Wong - sì, lo stesso di Final Destination e, signore pietà, Dragon Ball Evolution - questo film con Jet Li che interpreta nove varianti di sé stesso è già disponibile ed è talmente brutto da fare il giro e diventare memorabile. All'epoca lo definirono una brutta copia di Matrix, un cinefumetto prima che fosse coniata la parola cinecomics e, soprattutto, una "specie di videogioco". Oggi The One resta un film terribile ma divertentissimo al tempo stesso, ottimo per passare una serata in compagnia. Gabe Law (Jet Li) deve difendersi da Gabriel Yulaw (sempre Jet Li) che viaggia da un universo parallelo all'altro per uccidere le proprie varianti e diventare un guerriero onnipotente, e quindi botte, scazzottate, ancora botte e supercazzole fantascientifiche. Cosa chiedere di più?

Rick e Morty 7 La stagione 7 di Rick e Morty arriva l'8 febbraio Restando in tema di multiverso, l'attesissima stagione 7 di Rick e Morty arriverà su Netflix l'8 febbraio. Per chi non conoscesse la serie targata originariamente AdultSwim, si tratta di un cartone animato creato da Justin Roiland e Dan Harmon che racconta le disavventure dello scienziato pazzo Rick Sanchez e suo nipote Morty Smith, a cavallo tra problemi famigliari, vita di tutti i giorni e avventure interdimensionali che spesso sono più significative che ironiche. Si ride di gusto, ci si commuove e si riflette: non per niente la serie ha vinto una caterva di premi nel corso degli anni. Su Netflix trovate anche le stagioni precedenti, perciò questo potrebbe essere un ottimo momento per recuperarle.

House of Ninjas Kento Kaku interpreta l'ex ninja Haru Tawara nella serie Hous of Ninjas Prodotta, interpretata e scritta - almeno in parte - dal sempre più popolare Kento Kaku, House of Ninjas è una nuova produzione Toho in sei episodi che arriverà su Netflix il 15 febbraio. La premessa è intrigante: i ninja esisterebbero ancora e si occuperebbero di missioni ad alto rischio. La famiglia Tawara, però, si è lasciata questo passato alle spalle, ma quando una crisi rischia di scuotere il Giappone nelle sue fondamenta, il secondogenito Haru dovrà tornare in un mondo di intrighi, complotti e combattimenti all'ultimo sangue. Sulla carta, House of Ninjas sembrerebbe una miniserie avvincente e spettacolare, ma scopriremo nei prossimi giorni se farà presa anche sul pubblico occidentale.

Avatar: La leggenda di Aang Come dicevamo, il 22 febbraio scopriremo finalmente se Avatar: La leggenda di Aang è un remake live action degno di questo nome. Chi non conosce la serie animata originale può trovarla su Netflix insieme al sequel Avatar: La leggenda di Korra, e dovrebbe assolutamente recuperare entrambe. Sono due serie fenomenali sotto ogni aspetto e non ci stupisce che Netflix abbia investito tantissimo su questo adattamento in carne e ossa della prima, che coinvolge anche attori di un certo livello come Daniel Dae Kim e Paul Sun-Hyung Lee. Composta da otto episodi, La leggenda di Aang racconta le avventure dell'omonimo protagonista e dei suoi compagni di viaggio Sokka e Katara, intenti a fermare la belligerante Nazione del Fuoco: in un mondo in cui alcuni individui possiedono la capacità di dominare gli elementi, Aang è l'Avatar, cioè l'unico che può manipolarli tutti e quattro... se non fosse che deve ancora imparare a farlo. I trailer e le immagini diffuse negli ultimi mesi promettono di farci dimenticare una volta per tutte il tentativo precedente di portarla in carne e ossa al cinema con la firma di M. Night Shyamalan.

Code 8 - Parte II Stephen e Robbie Amell sono i protagonisti di Code 8 - Part II, dal 28 febbraio su Netflix I fratelli Robbie e Stephen Amell ci riprovano: Code 8 è stato prima un cortometraggio e poi un film vero e proprio nel 2019 e ora, a distanza di cinque anni, arriva anche un sequel. Ovviamente potete trovare la prima pellicola su Netflix, mentre Code 8 - Parte II sarà disponibile dal 28 febbraio, e proseguirà la storia di Connor Reed e Garret Kelton, interpretati dai due Amell. Il primo può controllare l'elettricità, il secondo è un telecineta: in questo mondo distopico, infatti, una piccola percentuale della popolazione possiede dei superpoteri, e non tutti li usano a fin di bene. Il primo film, al netto di un'effettistica digitale non proprio di livello, era sorprendentemente curato e avvincente, e questo sequel tanto voluto dai fan sembrerebbe alzare l'asticella sotto ogni aspetto.