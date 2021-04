Ni No Kuni: Cross Worlds, trailer delle musiche di Joe Hisaishi

Level-5 ha pubblicato un nuovo trailer di Ni No Kuni: Cross Worlds, lo spin off destinato ai dispositivi mobile dell'ispirata serie di giochi di ruolo. Questo trailer non mostra del gameplay o delle nuove caratteristiche del gioco, ma è pensato per esaltare le musiche di Joe Hisaishi, il premiato compositore della colonna sonora del gioco.

Joe Hisaishi, nome d'arte di Mamoru Fujisawa è nato a Nagano il 6 dicembre 1950 ed è uno dei compositori giapponesi più famosi al mondo. Dal suo genio sono nate alcune delle colonne sonore più amate del cinema orientale. Hisaishi, infatti, ha legato la sua carriera in particolare a due registi, Hayao Miyazaki e Takeshi Kitano, dei quali ha scritto le colonne sonore di quasi tutti i film.

Nel mondo dei videogiochi, Joe Hisaishi è famoso per aver collaborato con Level-5 alla creazione della colonna sonora di Ni No Kuni. In Ni No Kuni: Cross Worlds il compositore torna all'opera e questo video, visivamente molto semplice, dato che mostra una scena di pace e tranquillità, è tutto incentrato sulla sua musica. I brani presenti sono due, "Hateshinai Sora" (Cieli Infiniti) e "Kibou" (Speranza), e sono tutti da ascoltare.

I lavori di Ni No Kuni: Cross Worlds dovrebbero essere quasi ultimati. Recentemente Level-5 ha dato la possibilità di pre-registrarsi per giocare a Ni No Kuni: Cross Worlds.