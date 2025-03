Come sarà l'interfaccia di Switch 2? Proviamo a immaginarla

In vista della presentazione di Nintendo Switch 2, ci domandiamo come saranno interfaccia e menù della console. Resterà minimal o introdurrà cambiamenti radicali? Ecco la nostra proposta.

Non manca molto al 2 aprile, giorno in cui finalmente conosceremo tutti i dettagli su Nintendo Switch 2. Probabilmente scopriremo i giochi al lancio, il prezzo, funzionalità aggiuntive come i Joy-Con utilizzati come mouse. Chissà che non vedremo per la prima volta anche la nuova interfaccia, un elemento che nella prima generazione di Switch ha lasciato a desiderare . Rispetto a Wii e Nintendo DS, l'interfaccia di Switch si è dimostrata anche eccessivamente minimal, andando a tagliare numerose funzionalità e personalizzazioni. Ci siamo quindi chiesti, come sarà l'interfaccia di Switch 2? Rimarrà in continuità con la prima generazione o rivoluzionerà tutto? Vi raccontiamo le nostre congetture, mostrandovele anche con un po' di design.

Minimal fino al midollo L'interfaccia di Switch propone un aspetto visivo estremamente sobrio, tanto da ricordare per molti aspetti quella di uno smartphone. Si possono notare infatti non poche somiglianze con Android, in particolare con il primo Material Design, quindi particolarmente datato. Pochi toni e piatti, linee nette che separano sezioni, ombre ben definite e poco sfocate. Sembrerà una banalità, ma dato che anche l'occhio vuole la sua parte, dare un tocco di modernità all'aspetto grafico risulta obbligatorio per sottolineare il passaggio a una nuova console, e ci aspettiamo che Nintendo non ci deluderà a tal proposito. La vecchia interfaccia di Switch ha uno stile pulito ma allo stesso tempo vecchio e polveroso Nel trailer con cui Nintendo ha svelato Switch 2 si è notata una certa cura per uno stile tech che a tratti ricorda la Apple degli ultimi anni, e chissà che ciò non si possa riflettere anche nell'interfaccia. L'idea di utilizzare una scala di grigi con un tocco di colore pastello è un elemento di design facilmente riproponibile nell'interfaccia utente, e siamo partiti proprio da qui nel nostro redesign: stesso carosello, ma spaziature e colori più moderni. La Home non è sicuramente l'unico elemento importante, ma è comunque il proprio biglietto da visita, la prima cosa che ci accoglie quando accendiamo la console. Basta ricordare ad esempio l'iconicità del menù di Wii, che riprendeva il concetto di canale, sposando a pieno la forma da telecomando del Wii Remote. L'interfaccia di Wii era la quintessenza del Frutiger Aero, l'estetica Web 2.0 che andava molto di moda a metà anni 2000. Riflettendo il periodo storico, oggi un'interfaccia come quella di Wii sarebbe considerata obsoleta, e per questo c'è bisogno di qualcosa che sia coerente con la comunicazione visiva moderna. Wii aveva un menù estremamente iconico, seppur a volte macchinoso. D'altronde, quale miglior modo di veicolare l'idea di un telecomando se non tramite dei canali Nel caso di Switch, la sua natura ibrida ci ricorda che deve essere semplice e chiara anche in portabilità. È questo il motivo per cui l'idea di un semplice carosello non ci dispiace affatto, dato che qualsiasi tipo di griglia, su uno schermo di queste dimensioni, non darebbe la giusta importanza ai vari giochi. Lo stile che proponiamo è più in linea con lo stile tech moderno visto durante il trailer. Pochi colori, se non i colori pastello che fanno da accento intorno ad elementi importanti

Solo giochi? La presenza di un carosello con soltanto i giochi rende difficile immaginare altre funzioni della Home, eppure avere a portata di mano informazioni rapide sarebbe un grande vantaggio, magari tramite dei widget. Creare un layout sullo stile di Netflix, con più caroselli sovrapposti, sacrificherebbe tuttavia la centralità dei giochi installati. Invece si potrebbe pensare di rimanere su un carosello unico: appena entriamo nella Home siamo posizionati sul primo gioco della lista, ma andando a sinistra navigheremmo dei widget rapidi, personalizzabili a piacere. Premendo il tasto Home possiamo tornare sul primo gioco, riprendendo a sfogliare il catalogo. E voi li vorreste dei widget rapidi? Chissà, magari potrebbero anche essere tematizzati in base al gioco di provenienza Con i widget Nintendo potrebbe dar sfogo alla propria fantasia, rendendo il sistema più vivo ma mantenendo il suo minimalismo. Pensate anche a widget tematizzati con vari giochi, magari aggiunti nel corso del tempo. Non è detto che ogni widget debba essere funzionale e basta, potrebbe anche donare una nota di colore.

A proposito di eShop Il Nintendo eShop è probabilmente uno dei talloni d'Achille della grande N: lento, farraginoso, ogni volta che si cambia pagina ricarica tutto il contenuto, ed è completamente scevro da alcuna linea editoriale. Riprogettarlo è una grande priorità e non nascondiamo il fatto che qui la priorità andrebbe data alle performance prima ancora che al design. È paradossale che la parte d'esperienza che in genere risulta più curata, ovvero l'acquisto, sia così macchinosa e pigra, portando l'utente ad aprire lo store solo quando è già deciso a comprare un gioco preciso, anziché lasciarsi ispirare. Per questo motivo, oltre a velocizzare la navigazione dell'eShop, la parte di consigli personalizzati dovrebbe assumere un buon rilievo, con un algoritmo simile a quello di Steam per aumentare la cosiddetta discoverability e dare più visibilità a giochi meritevoli e in linea coi propri gusti. Più titoli consigliati, meno giochi completamente sconosciuti e proposti a caso.

E il famigerato pulsante C? Probabilmente avrete già intuito quale aspetto manca ancora nell'analisi: la parte social. Diciamocelo, Nintendo non è mai stata al passo coi tempi in quanto a comodità nel gestire l'aggiunta di amici, per non parlare dell'assenza di stanze vocali. Ci auguriamo che nel 2025 Nintendo comprenda che sia imprescindibile avere una chat vocale interna alla console, e magari il nuovo pulsante C servirà proprio a questo. Che possa stare per Nintendo Connect? o Community? Chi lo sa, ma intanto proviamo a immaginare nello specifico che funzioni potrebbe avere questo nuovo pulsante. Il nuovo pulsante C potrebbe darci l'accesso rapido a stanze e connettività varia. Magari è la volta buona che non sarà necessario utilizzare un app per telefono per creare chat vocali Nel nostro redesign, il pulsante C fa comparire un pannello con due macrofunzioni principali: Creare e gestire stanze, e unirsi facilmente con altre persone. Mentre si gioca, tenere subito d'occhio la situazione della chat vocale è importante, per questo la presenza di un tasto dedicato risulta la soluzione più naturale. In più il nuovo pannello potrebbe mostrarci velocemente tutte i giocatori con cui stiamo interagendo in gioco, magari tramite matchmaking online. Immaginiamo una partita a Splatoon: appena un giocatore apre il pannello, può invitare nella chat vocale tutte le persone in partita, oltre che scambiarsi l'amicizia. Abbandonare il sistema di Codici Amico d'altronde sarebbe ottimo. Un'ipotetica funzione Radar renderebbe facile aggiungere in stanza vocale i giocatori con cui si è in partita tramite matchmaking. Oppure per collegarsi al volo con altre console vicine Sempre nell'ottica del connettersi velocemente con altri giocatori, il pulsante C potrebbe fare da ricerca locale di altre Switch nelle vicinanze, in modo da creare facilmente sessioni locali o scambiarsi i contatti. Entrambe le funzioni, Stanze e Radar, si valorizzerebbero a vicenda, tutto nell'ottica del velocizzare l'esperienza Social dell'ecosistema Switch.