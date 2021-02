Nioh Remastered, l'analisi del primo capitolo compreso nella Nioh Collection

Sono giorno di febbrile movimento intorno alla serie Nioh. Finita la corsa ai tre DLC del secondo capitolo, il Team Ninja è appena approdato su PC con la complete edition di Nioh 2 e su PS5 con la Nioh Collection, comprendente le remastered di entrambi i giochi. Come già fatto un paio di giorni fa vi rimandiamo alle recensioni di Nioh 2 dello scorso anno e a quella del primo del 2017 per tutto l'approfondimento contenutistico e dettagliato, così come a quella della sua edizione completa molto più recente. Oggi nello specifico ci occupiamo però di tirare le somme anche sulla remastered del primo Nioh, compresa nella collection per PS5 e che si prefigge di avvicinare quanto più possibile le due produzioni, come a volerle rendere un unico, gigantesco viaggio.

Il Giappone dei demoni Ciò che contraddistingue il primo Nioh dal suo sequel, prima di tutte le piccole differenze di gameplay, è l'approccio ad una narrazione che prevedeva un singolo e specifico protagonista. Niente editor, nessuna necessità di avere protagonisti muti o libertà di scelte di genere. William, questo il suo nome, è un uomo inglese, statuario, che si ritrova sul malgrado catapultato dall'altra parte del mondo conosciuto. Un mondo fatto di splendido panorami che in un attimo sono capaci di tramutare da paradiso a inferno, figurativamente e non solo. Bastano pochi minuti di permanenza sull'isola per ritrovarsi faccia a faccia con i primi yokai, demoni del folklore nipponico che rappresentano allo stesso tempo la più grossa minaccia e l'elemento più fascinoso dell'intera produzione. Nel corso di una ventina di missioni principali (senza contare i tre DLC) e in una mezza dozzina di regioni differenti, William porterà alla luce alcuni segreti nascosti, incrociando la spada con alcune tra le figure storiche e mitologiche più importanti della storia giapponese.

Il gameplay d’esordio Nioh ha portato una ventata d'aria fresca all'archetipo del genere souls-like. Nel 2017, quando è arrivato per la prima volta sugli scaffali fisici e digitali, nessuno credeva così a fondo nelle sue potenzialità, nonostante un paio di periodi di prova che nei mesi precedenti avevano fatto odorare il buon lavoro del team nipponico. La considerazione principale era sempre che nessuno fosse in grado di creare qualcosa di paragonabile ai lavori di From Software ed è proprio sulla base di questo pensiero che il team ha probabilmente lavorato. Prendere le basi di un genere già diventato leggenda, per fonderlo con qualcosa di ancor più datato, così da dare nuova linfa al tutto. Da questo presupposto nasceva Nioh, strano ibrido a metà tra Dark Souls e Diablo, forse ancor più brutale del primo, ma certamente poi più scanzonato e interessato al farming compulsivo, così come il secondo. Creare la build perfetta su Nioh è il vero scopo del suo stesso endgame, lì dove la conclusione della campagna non è altro che la fine del viaggio e l'inizio dell'epopea. Missioni crepuscolo, rarità dell'equipaggiamento, new game plus, Abisso e tutto quel che ne consegue rappresentano infatti gli elementi che hanno reso Nioh insopportabile per alcuni e insostituibile per altri, tanto che ancora diverse persone giocano addirittura il primo capitolo alla ricerca del set perfetto. Al netto di alcuni elementi che possono o meno essere nelle proprie corde, il primo Nioh ha gettato le basi per quella digressione sul tema che è riuscita, per alcuni, a prendere addirittura il posto dell'opera di maggior riferimento, entrando di diritto nei cult che resteranno per anni.