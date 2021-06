Nvidia DLSS: i vantaggi nel gaming e i nuovi giochi compatibili

Durante la conferenza sono stati annunciati anche diversi titoli che supporteranno tale tecnologia a breve, grazie a diversi motori di gioco già compatibili con il DLSS. Andiamo dunque a scoprire perché il DLSS è così importante e cosa ci aspetta nel suo promettente futuro, proprio nel momento in cui AMD ha finalmente lanciato la sua tecnologia concorrente per il mercato PC e console.

A poche ore di distanza dal rilascio ufficiale della Super Resolution di AMD , sicuramente la feature più attesa del pacchetto FidelityFX, Nvidia è tornata a parlare della sua innovativa tecnologia DLSS. Il colosso dell'industria dei semiconduttori ha voluto infatti sottolineare per l'ennesima volta come come il Deep Learning Super Sampling sia stato progettato per aumentare notevolmente le prestazioni nei giochi, senza sacrificare il dettaglio grafico.

Come funziona il DLSS?

DOOM Eternal presto supporterà il DLSS di NVIDIA

NVIDIA durante la conferenza ha voluto specificare ancora una volta il funzionamento della sua tecnologia DLSS. Sostanzialmente il DLSS si occupa di produrre un'immagine ad alta risoluzione partendo da un campione a risoluzione inferiore. Ad esempio, viene sfruttato nei videogiochi per raggiungere la risoluzione 4K partendo dal 1080p, senza alcuna perdita percepibile di qualità. Per farlo sono necessari i Tensor Core presenti nelle GPU della serie GeForce RTX ed un complesso algoritmo basato sull'intelligenza artificiale.

Generando fotogramma dopo fotogramma un'immagine 4K partendo dal 1080p l'algoritmo dev'essere in grado di predire 6,2 milioni di pixel aggiuntivi. Non si tratta di un compito facile, soprattutto per la velocità con il quale dev'essere svolto. Il DLSS utilizza in tempo reale quattro input diversi per generare un'uscita in 4K:

L'immagine renderizzata dal motore di gioco in 1080p I vettori di movimento dell'immagine 1080p, creati dal motore di gioco Il fotogramma precedente renderizzato in 4K tramite il DLSS Un enorme database di immagini in 16K prese da diversi elementi di numerosi giochi per allenare l'intelligenza artificiale

Come funziona il DLSS di NVIDIA

Utilizzando i vettori di movimento, l'intelligenza artificiale è in grado di predire gli spostamenti degli oggetti da un fotogramma all'altro. Prendendo in considerazione il fotogramma precedente renderizzato in 4K ed i vettori di movimento generati dal motore di gioco, l'algoritmo guarda al passato per predire il futuro, riuscendo quindi a ridurre il flickering ed altri sgradevoli artefatti grafici.

Tracciando ogni singolo pixel in questo modo e prendendo multipli campioni per ogni pixel in vari frame, il DLSS riesce a generare una qualità dell'immagine superiore rispetto alle soluzioni di upscaling tradizionali. A questo si aggiunge poi l'allenamento dell'intelligenza artificiale svolto tramite il database di immagini in 16K, che aiutano l'algoritmo a generare fotogrammi di risoluzione superiore in tempo reale.