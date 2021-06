Hisense annuncia le nuove linee TV e Laser TV in arrivo nel 2021: 4K, OLED, QLED e proiettori

Il noto produttore Hisense ha presentato ufficialmente le nuove linee di TV e Laser TV per il 2021, perfette per l'intrattenimento a 360 gradi ed il gaming.

Hisense ha da poco annunciato l'arrivo delle sue nuove linee TV e Laser TV con quattro nuove serie progettate per catturare l'attenzione di un pubblico molto ampio. Gli appassionati potranno godersi la qualità del pannello OLED 4K da 55 e 65 pollici, mentre chi vuole un prodotto compatto nelle dimensioni avrà la possibilità di scegliere il nuovo 43 pollici della linea QLED. Arriva anche la nuova serie 2021 con tecnologia ULED 4K e la doppia serie QLED A7GQ e E78GQ, tutte disponibili con una diagonale da 55 e 65 pollici. Le soluzioni video portate da Hisense sono di ultima generazione, sia sul fronte video che su quello audio. Oltre ai TV, Hisense ha presentato anche i nuovi Laser TV 88L5VG e 120L5F-A12 da 88 e 120 pollici di diagonale, pensati per replicare in casa le emozioni della sala cinematografica. Seguiteci in questo articolo perché vi descriveremo nel dettaglio le caratteristiche di tutti questi prodotti.

TV OLED A9G TV OLED A9G Disponibili nelle varianti da 55 e 65 pollici, i nuovi TV Hisense montano un pannello OLED della serie A9G. La risoluzione 4K a 120 Hz, l'estetica minimale con cornici sottilissime e le tecnologie HDR 10+ e Dolby Vision sono indubbiamente al passo con i tempi. L'audio non è da meno, con il pieno supporto per Dolby Atmos e la soundbar 2.1.2 frontale. Presenti anche gli assistenti vocali Alexa e Google Assistant. Dimensioni: 55 e 65 pollici OLED

55 e 65 pollici OLED Risoluzione: 4K HDR 10+

4K HDR 10+ Frequenza d'aggiornamento: 120 Hz

120 Hz Audio: soundbar frontale 2.1.2 da 120 W e subwoofer integrato

soundbar frontale 2.1.2 da 120 W e subwoofer integrato Tecnologie: Dolby Atmos

Dolby Atmos Altro: Google Assistant ed Alexa

Google Assistant ed Alexa Prezzo: 1.399€ e 1.999€

TV ULED 4K U8GQ TV ULED 4K U8GQ La serie U8GQ si presenta con una risoluzione 4K pensata per l'intrattenimento di qualità. Anch'essa disponibile nei modelli da 55 e 65 pollici, questa volta con tecnologia ULED. Il pannello Quantum Dot IPS da 120 Hz raggiunge un picco di 1.000 nit di luminosità. Supporta anche l'HDR 10+ e HLG, e presenta un sistema audio 2.1.2 da 60 W. Dimensione: 55 e 65 pollici ULED

55 e 65 pollici ULED Risoluzione: 4K HDR 10+ e HLG

4K HDR 10+ e HLG Frequenza d'aggiornamento: 120 Hz

120 Hz Audio: sistema audio 2.1.2 da 60 W con subwoofer integrato

sistema audio 2.1.2 da 60 W con subwoofer integrato Tecnologie: Dolby Vision, Full Array Local Dimming

Dolby Vision, Full Array Local Dimming Prezzo: 1.199€ e 1.399€

TV QLED A7GQ TV QLED A7GQ Con questa linea Hisense punta a raggiungere un pubblico più ampio, offrendo diverse soluzioni in termini di dimensioni dello schermo. Partendo dalle classiche diagonali da 55 e 65 pollici, la serie A7GQ arriva anche nella versione da 50, 43 e addirittura 75 pollici. L'obiettivo di Hisense è quello di proporre un prodotto di qualità, senza trascurare l'importanza del prezzo. La tecnologia utilizzata è la QLED con risoluzione 4K unita ad un pannello Quantum Dot IPS per dimensioni maggiori di 50 pollici. Dimensione: 43, 50, 55, 65 e 75 pollici QLED

43, 50, 55, 65 e 75 pollici QLED Risoluzione: 4K HDR 10+

4K HDR 10+ Tecnologie: Dolby Atmos e Dolby Vision

Dolby Atmos e Dolby Vision Altro: Google Assistant ed Alexa

Google Assistant ed Alexa Prezzo: 599, 699, 799, 999 e 1.399€

TV QLED E78GQ TV QLED E78GQ Pensata per l'intrattenimento a 360 e per il gaming, questa serie E78GQ di Hisense è disponibile nelle dimensioni da 50 e 55 pollici. I pannelli si contraddistinguono per l'ormai classica risoluzione 4K, ma soprattutto per un'apposita modalità gaming che riduce l'input lag. Dispone inoltre di un ingresso HDMI 2.1 per il supporto alla risoluzione 4K a 120 Hz con il suo pannello Quantum Dot. Dimensione: 50 e 55 pollici

50 e 55 pollici Risoluzione: 4K HDR 10+ e HLG

4K HDR 10+ e HLG Frequenza d'aggiornamento: 60 Hz

60 Hz Tecnologie: Dolby Atmos e Dolby Vision

Dolby Atmos e Dolby Vision Prezzo: 599€ e 699€

Laser TV 88L5VG Laser TV 88L5VG Questo modello di Laser TV raggiunge la diagonale massima di 88 pollici ad appena 20,8 centimetri di distanza dalla parete. Lo schermo è incluso nel prodotto e dispone del trattamento antiriflesso. La luminosità complessiva è di 2.150 lumen ed integra tecnologie avanzate per la migliore resa cromatica e l'HDR. L'immagine generata ha una risoluzione 4K ed è molto piacevole stando alle parole del produttore. Diagonale massima: 88 pollici

88 pollici Risoluzione: 4K HDR

4K HDR Tecnologie: Dolby Atmos

Dolby Atmos Prezzo: 4.499€