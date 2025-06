Oggi ci sarà l'annuncio di uno State of Play? Potrebbe, stando a quanto suggerito da un informatore

Siamo nei primi giorni di giugno, a ridosso dell'estate, e in tanti si aspettano che i grandi produttori e i grandi editori facciano le loro mosse, per presentare i giochi in arrivo da qui entro la fine dell'anno (o nei mesi successivi). Xbox terrà il suo classico showcase, a quanto pare pieno di novità e annunci (come da qualche anno a questa parte). Nintendo sta per lanciare Nintendo Switch 2 , quindi sarà impegnatissima su quel fronte (non è comunque escluso un nuovo Direct post lancio della console). E PlayStation? Un informatore ha suggerito che proprio oggi potrebbe essere annunciato un nuovo State of Play .

Tutto molto vago

L'informatore in questione è shinobi602, personaggio molto conosciuto e poco prono a spargere false informazioni. Nel caso, comunque, il suggerimento è stato davvero vaghissimo.

Il post di shinobi602

Sul forum Resetera, Il nostro, si è limitato ad augurare "Buon compleanno", aggiungendo un faccino sorridente, a un altro utente che ieri aveva scritto: "Domani è il mio compleanno, quindi è ovviamente quando annunceranno lo State of Play."

Tanto è bastato per far partire le speculazioni e per far riempire il post di meme "Ah shit, here we go again", quelli di GTA 3 San Andreas.

Qualcuno ha provato a sottolineare che non tutto deve essere visto come un suggerimento di qualcosa che sta per accadere. Del resto, sono in tanti a ritenere che Sony non possa saltare completamente la stagione estiva, visto che sarebbe un bruttissimo segnale per il mondo dei videogiochi e per il suo ecosistema.

Comunque sia, è giusto prendere il tutto con le dovute cautele. Nel caso arrivi effettivamente un annuncio, lo riporteremo sicuramente.