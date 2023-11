Persona 5 Tactica, il producer ci racconta lo spin-off strategico della serie Atlus

Intervista al produttore Atsushi Nomura

Gli attacchi in mischia spostano i bersagli dai loro ripari

Persona ha esplorato generi differenti come i rhythm game, i picchiaduro e i giochi d'azione in tempo reale: come mai questa volta avete scelto proprio uno strategico a turni?

I protagonisti di Persona 5 sono i Ladri Fantasma e la nostra idea era quella di mostrarli in azione "come squadra". Ripensando al concetto di un gruppo di amici che hanno rafforzato i legami che li uniscono collaborando nelle loro imprese, abbiamo subito capito che un titolo strategico sarebbe stato perfetto per dimostrare l'importanza del gioco di squadra.

In che modo Tactica si collega alla storia del gioco originale? È canonico e in che modo si rapporta a Persona 5 Striker

In molti si sono chiesti se la storia di questo gioco si svolga tra Persona 5 e Persona 5 Strikers, ma in realtà Persona 5 Tactica non racconta il periodo di tempo intercorso tra i due giochi suddetti. Abbiamo scritto Persona 5 come una specie di show serializzato che si svolge in un lungo periodo di tempo, mentre Persona 5 Tactica è una specie di opera teatrale condensata.

Che cosa dobbiamo aspettarci dalla storia di Tactica? Gli spin-off di Persona sono solitamente più spensierati, ma giochi come Persona Q hanno saputo affrontare temi drammatici.

In Persona 5 Tactica i Ladri Fantasma finiscono in un Regno, uno dei tanti mondi paralleli presieduti da dispotici sovrani. Erina, a capo della rivoluzione, salva Joker e i suoi amici e chiede loro di aiutarli a spodestare la tirannica Marie. Naturalmente i nostri eroi accetteranno, anche per scoprire come tornare a casa. La parola chiave, in questo caso, è "rivoluzione". Le illustrazioni e le personalità dei personaggi riflettono uno stile ironico e spensierato, ma la trama e le battaglie si faranno sempre più tese e incalzanti a ogni capitolo. Questa rivoluzione ha due facce: è giusta ma anche pericolosa. E che cosa succederà dovrete scoprirlo da voi.

Possiamo saperne di più sui contenuti extra, per esempio le missioni secondarie e i combattimenti?

La storia del gioco si svolge dopo che i Ladri Fantasma si sono incontrati, perciò hanno già stabilito i legami che li uniscono. Di conseguenza non ci sono Confidenti, ma abbiamo aggiunto la funzionalità Parla per assistere a delle simpatiche conversazioni tra i protagonisti che vi aiuteranno a capire meglio la storia e tutte le sue sfaccettature. Le Missioni, invece, sono dei livelli speciali che raccontano delle storie in miniatura. Questi combattimenti sono sottoposti a condizioni particolari, per esempio non potrete cambiare membri della squadra oppure dovrete usare le abilità in modo creativo. Sono un'ottima occasione per allenarsi e offrono varie ricompense. Il DLC intitolato Repaint Your Heart è incentrato su due personaggi attesissimi, Goro Akechi e Kasumi Yoshizawa, ma introduce anche una serie di regole, dinamiche e nemici completamente nuovi rispetto al gioco base. Nel DLC i protagonisti, Akechi e Kasumi, stanno indagando sul dipinto di Arsene che è comparso a Tokyo insieme al misterioso artista mascherato Guernica. Completando il gioco è possibile sbloccare alcune missioni ancora più difficili, progettate per i giocatori più tenaci. Infine, completando sia la storia base che quella del DLC è possibile aggiungere Akechi e Kasumi alla squadra dei Ladri Fantasma e giocarli nelle missioni della storia ripetibili. I dialoghi nella schermata Parla non cambieranno, ma crediamo che le nuove sinergie vi spingeranno a riprovare i livelli completati.

È possibile resettare i Punti Crescita spesi negli alberi delle abilità in qualsiasi momento

Quali sono le caratteristiche di Tactica che i fan di Persona 5 dovrebbero tenere d'occhio?

Giocando Persona 5 Tactica si sente la forte influenza di Persona 5. All'inizio è stata una vera sfida imbarcarsi nel genere strategico per la prima volta nella serie, tuttavia sono convinto che il genere non avrebbe nessuna importanza se i fan non avvertissero la sensazione di giocare a Persona 5. Il nostro GDR è un titolo dinamico e scalmanato nonostante i combattimenti siano a turni, poiché è importantissimo il posizionamento e la coordinazione delle unità giocabili. Abbiamo implementato le meccaniche più entusiasmanti di Persona 5, come le sparatorie da dietro i ripari, gli Ancora 1 e gli Assalti. E naturalmente c'è anche la Fusione, che serve a personalizzare i Ladri Fantasma. Credo che i fan di Persona 5 si sentiranno subito a casa e che sentiranno un senso di ritmo e frenesia insolito per gli strategici a turni.

I Ladri Fantasma sono finiti in un nuovo angolo del Metaverso

Puoi parlarci della direzione artistica e delle sfide che avete affrontato ridisegnando i personaggi nel look di Tactica?

Nelle prime fasi dello sviluppo ci siamo trovati di fronte a un bivio: mantenere l'aspetto originale o combinare il gameplay strategico con lo stile chibi. I personaggi avrebbero funzionato lo stesso anche col loro look originale, tuttavia era importante che le dimensioni della mappa e degli oggetti fossero proporzionate ai personaggi, e siccome la maggior parte degli strategici sono inquadrati dall'alto, rischiavamo di doverla allontanare troppo per riprendere ogni elemento dello scenario. In quel modo saremmo stati costretti a rimpicciolire i Ladri Fantasma e così, dopo aver fatto un po' di prove, abbiamo deciso di adottare lo stile chibi. Restava comunque un problema: non volevamo che i personaggi fossero carini e basta, perciò abbiamo proporzionato le gambe e le braccia in modo che il look chibi avesse tantissimo stile allo stesso tempo. Questo look ci ha permesso di animare i modelli più dinamicamente del solito, soprattutto nelle numerose scene d'intermezzo animate che spero vi piacciano.

Tactica è stato fortemente pubblicizzato a colpi di trailer sui social media: a questo punto ci chiediamo se non ci stiate nascondendo qualche sorpresa.

Abbiamo svelato da poco due personaggi del DLC Repaint Your Heart: l'artista mascherato Guernica e il topolino in costume Luca. A questo punto vi abbiamo raccontato tutto quello che potevamo sul gioco, che ormai è vicinissimo all'uscita. Posso dirvi che la storia spiccherà soprattutto quando si incontreranno Erina e Toshiro: siete pronti a unirvi alla loro rivoluzione? Volete sapere cosa significherà per i Ladri Fantasma? Non vi resta che scoprirlo insieme a loro.