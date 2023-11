Il 2023 World Championship è il torneo eSport più guardato di sempre: ecco i dati

2023 World Championship, cos'è?

Faker, famoso giocatore eSport di LoL

Come spiega Liquipedia, "Il League of Legends World Championship 2023 (noto anche come LoL Worlds 2023 o semplicemente Worlds 2023) è l'evento di coronamento dell'anno eSport di League of Legends. Il torneo include 22 squadre provenienti da tutte le regioni del gioco in una corsa lunga mesi per la Summoner's Cup."

"Per questo torneo Worlds, Riot ha introdotto un formato svizzero che sostituirà la fase a gironi degli anni precedenti e una nuova serie di qualificazioni per determinare l'ultimo posto tra le 4th Seed di Europa e Nord America."

