PlayStation Store: DIRT 5 e The Dark Pictures: Little Hope

Le uscite della settimana includono però anche diversi altri titoli: dall'action platform cartoonesco Mad Rat Dead all'horror psicologico Visage , passando per il nuovo bundle dedicato allo sparatutto Generation Zero .

Quando ormai mancano pochi giorni al lancio italiano di PS5, il PlayStation Store si aggiorna con il debutto di DIRT 5 , il nuovo episodio della celebre serie corsistica targata Codemasters, e con l'avventura horror The Dark Pictures: Little Hope .

La storia del gioco vede stavolta un gruppo di studenti e il loro professore bloccati all'interno della cittadina di Little Hope: i confini del centro sono stati invasi da una nebbia misteriosa che impedisce il passaggio, e così il gruppo si rassegna a passare la notte in attesa che la luce del giorno possa liberarli da una situazione che si fa man mano più tesa e insostenibile.

Dopo un esordio non troppo convincente con Man of Medan , la saga horror di Supermassive Games torna con un secondo capitolo, The Dark Pictures: Little Hope ( 29,99 euro ), dimostrando di aver imparato dagli errori del passato e consegnandoci un'esperienza decisamente più solida, migliorata tanto nella narrazione quanto nel gameplay.

Altri giochi in uscita

Mad Rat Dead (39,99 euro) è il nuovo action platform sviluppato da Nippon Ichi Software: un titolo stilisticamente molto distante dalla tradizione nipponica e più vicino alle atmosfere dei cartoni animati americani, in cui controlliamo un topo a cui viene concessa la possibilità di tornare in vita per un ultimo giorno.

Visage (34,99 euro), un horror game in prima persona caratterizzato da atmosfere decisamente inquietanti, in cui dovremo esplorare una casa ben poco accogliente che sembra infestata da presenze sovrannaturali. Avremo il coraggio necessario per far luce sui misteri che avvolgono questo luogo?

Generation Zero - Resistance Bundle (39,99 euro), edizione completa dell'ultimo titolo sviluppato da Avalanche Studios, appunto Generation Zero: uno sparatutto ambientato in una Svezia alternativa degli anni '80, invasa da un esercito di robot killer, arricchito in questo caso dalle espansioni Alpine Unrest e Fnix Rising.

Ninja Legends (24,99 euro), un action game in realtà virtuale per PlayStation VR in cui potremo controllare un vero e proprio ninja, alle prese con impegnative missioni di recupero ed eliminazione da completare grazie all'uso di abilità speciali e armi differenti.