PlayStation Store: Little Nightmares 2 e Ys IX: Monstrum Nox

I ragazzi di Tarsier Studios ci prendono per mano per condurci nell'inquietante e oscuro mondo di Little Nightmares 2 (PS5 e PS4, 29,99 euro), cambiando il protagonista dell'avventura ma non la formula alla base del gameplay, che tantissimi utenti avevano apprezzato con il capitolo d'esordio. Stavolta vestiremo i panni di Mono, un ragazzino che si ritrova intrappolato in un luogo misterioso e deve provare a fuggire a tutti i costi.

Aiutati da Six, la bambina di cui avevamo fatto la conoscenza nell'originale Little Nightmares, dovremo esplorare gli scenari alla ricerca di un passaggio sicuro, evitare le tante insidie in agguato e risolvere enigmi ambientali man mano più complessi, costantemente accompagnati da un senso di tensione che non ci abbandonerà per tutta la durata dell'esperienza.

Rispetto al primo episodio, questo sequel può contare su di un'ambientazione più ampia e variegata, in grado di garantire un'esperienza sostanzialmente più duratura, e introduce alcune interessanti meccaniche inedite, su tutte le azioni cooperative che vedono Mono e Six collaborare per trovare ogni volta la soluzione giusta e andare avanti.

Ancora più ispirato e suggestivo sul piano stilistico, dotato di un level design sofisticato, Little Nightmares 2 mette insieme una narrazione essenziale ma coinvolgente, accompagnandoci nel nostro viaggio con sequenze di grande impatto e una colonna sonora perfettamente in grado di sottolineare i momenti più importanti della storia.