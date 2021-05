PlayStation Store, offerte del 3 maggio 2021

Il PlayStation Store rinnova le proprie offerte approfittando della Golden Week giapponese e dando appunto vita alla promozione Settimana d'Oro, che ci terrà compagnia fino al 13 maggio con sconti che possono arrivare all'80%! La selezione di giochi per PS5 e PS4 disponibili a prezzo ridotto è anche stavolta piuttosto ampia, con diversi prodotti a cifre mai così basse. Ebbene, quali sono gli affari da non perdere? Ecco la nostra selezione!

Star Wars Jedi: Fallen Order Star Wars Jedi: Fallen Order porta sullo schermo la spada laser in maniera molto convincente. Ci sembrava doveroso cominciare con Star Wars Jedi: Fallen Order (PS4, 19,99 euro anziché 69,99), visto che l'action adventure sviluppato da Respawn Entertainment non è mai stato disponibile a un prezzo così basso. L'occasione è dunque ghiotta per chiunque abbia rimandato finora l'acquisto del gioco! Ambientato alcuni anni dopo gli eventi di Star Wars: Episodio III, Fallen Order racconta la storia di Cal Kestis, un Padawan scampato per miracolo allo sterminio degli Jedi e rifugiatosi sul pianeta-discarica Bracca. Quando tuttavia le truppe della Seconda Sorella lo individuano, è costretto a fuggire. Star Wars Jedi: Fallen Order, il protagonista Cal Kestis e il suo inseparabile droide. Per fortuna in suo aiuto intervengono due membri della Resistenza, Cere e Greez, che portano Cal a bordo della loro nave, la Mantis, e gli raccontano di come ci sia ancora speranza per l'universo: esiste una mappa di giovani dotati delle capacità necessarie per ripristinare l'Ordine Jedi e cambiare le sorti della sanguinosa guerra con l'Impero. Recuperare la mappa non sarà semplice, ma il protagonista del gioco potrà contare sull'immancabile spada laser e su di un set di abilità legate alla Forza da sbloccare man mano che si procede nella campagna, fra sequenze spettacolari, puzzle ambientali e impegnativi combattimenti che richiamano per molti versi il sottogenere dei soulslike!

Star Wars: Squadrons Star Wars: Squadrons ci immerge nelle atmosfere delle battaglie spaziali della saga cinematografica. Altro giro, altro tie-in di Star Wars in forte sconto! In questo caso parliamo di Star Wars: Squadrons (PS4, 19,99 euro anziché 39,99), lo sparatutto spaziale targato EA Motive che ci mette nei panni di un pilota coinvolto nella spietata battaglia tra le forze della Nuova Repubblica e quelle dell'Impero Galattico. La coinvolgente campagna in single player del gioco, ambientata dopo quanto accaduto ne Il Ritorno dello Jedi, si dipana all'interno di quattordici missioni che ci vedranno combattere prima per una fazione e poi per l'altra. A corredo troveremo inoltre alcune entusiasmanti modalità multiplayer competitive, vero e proprio fulcro dell'esperienza.

Alienation Alienation, una frenetica sequenza di combattimento. Per quelli che hanno scoperto il talento di Housemarque solo con il lancio di Returnal, ecco l'occasione per recuperare uno dei migliori twin stick shooter sviluppati dallo studio finlandese: Alienation (PS4, 4,99 euro anziché 19,99) rientra nelle offerte della Settimana d'Oro e torna a toccare il suo prezzo più basso di sempre. Sullo sfondo di un mondo invaso da una razza aliena ostile, il gioco ci mette al comando di un'unità di soldati speciali che hanno il compito di ripulire le città dalla presenza extraterrestre. Da soli o in cooperativa insieme a tre compagni, potremo sfruttare le armi e le abilità di ognuna delle tre classi di personaggi per farci largo tra orde di nemici sempre più letali.

Balan Wonderworld Balan Wonderworld, uno dei boss fight del gioco. Fermi tutti, lo sappiamo: Balan Wonderworld (PS5 e PS4, 40,19 euro anziché 59,99) ha messo d'accordo quasi tutta la critica internazionale nel bocciare il nuovo progetto diretto da Yuji Naka, il padre di Sonic e Nights into Dreams. Noi però in questo titolo abbiamo visto qualcosa di interessante in termini di direzione artistica, boss fight e colonna sonora, e magari anche voi siete rimasti incuriositi da questi aspetti. Ecco dunque il momento che stavate aspettando: la prima promozione in assoluto per Balan Wonderworld su PlayStation Store, che vi permetterà di "togliervi lo sfizio", provare con mano questa peculiare esperienza e risparmiare qualcosa rispetto al prezzo ufficiale.