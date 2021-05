Resident Evil Village: le 5 mod più divertenti

In attesa di scoprire cosa sapranno fare gli sviluppatori più talentuosi con qualche settimana in più, ecco quindi le mod più divertenti , seppur spesso inutili, dedicate a Resident Evil Village.

Resident Evil Village è uscito solo da pochi giorni ma questo non ha fermato i fan dal mettere mano al codice per creare le mod più disparate. Ovviamente solo dopo aver realizzato le immancabili nude mod, state tranquilli.

Dopo aver portato Pikachu nel remake di Resident Evil 3, Marcos RC è tornato a deliziarci con un'altra idea spaventosamente geniale: trasformare le creature di Resident Evil Village nel dinosauro Barney. Una scelta che introduce un elevato contrasto cromatico e che, per qualche ragione, risulta persino più inquietante dell'originale. Se vi interessa scaricarla, la trovate sul suo patreon , insieme a tante altre mod e alla variante che tutti voi volevate, con protagonista l'uomo più sexy di sempre: Ricardo Milos.

Decisamente più tenera la mod realizzata da JTegh per NexusMods: una versione mini-me di Chris Redfield, trasportato senza troppi complimenti nella culla della piccola Rose. Un vero patato patino, non trovate?

Sculacciare Alcina

Ci dissociamo da queste molestie

Lady Alcina Dimitrescu è senza dubbio il personaggio più iconico di Resident Evil Village. Non stupisce quindi che abbia ricevuto più attenzioni degli altri. Spesso indesiderate. Tra le molestie più significative, denunciamo in particolare la mod che permette di sculacciarla con una paletta ammazzamosche, provocando in lei grande sdegno e fastidio.

Una situazione degradante, dalla quale ci dissociamo con convinzione.