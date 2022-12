Sam Barlow, l'ossessione del doppio e la ricerca di un'identità

Questa sorta di bilancia permette al mercato di autoalimentarsi, creando, tra i due estremi, un porto franco, un luogo dove sperimentazione, scommessa e innovazione trovano un loro terreno di gioco relativamente sicuro: è la terra degli indipendenti (chi più, chi meno). La tendenza di questi piccoli studi, quando non cercano di andare eccessivamente oltre le proprie possibilità, è quella di puntare tutto sullo stile della loro opera, dandogli una riconoscibilità immediata, capace di portare a un'identificazione fulminea del prodotto e di chi lo ha realizzato. Fare ciò, spesso, si traduce in andare a pescare nel passato, nella mente del nostalgico e trasporre tale ricordo in una visione del presente.

L'evoluzione che ha colpito il mercato videoludico negli ultimi anni ha senza ombra di dubbio seguito una traiettoria economicamente fruttuosa, cercando di imporsi come industria in grado di generare grandi profitti, tanto quanto (se non oltre, come ha ampliamente dimostrato) le più "tradizionali" forme di intrattenimento. Questo ha portato, da un lato, ad avere produzioni immense, che puntano spesso sulla ricerca forsennata del fotorealismo e della valenza ideologico-narrativa e, dall'altro, a prodotti in grado di massimizzare i guadagni con il minimo sforzo.

Riesumare i morti: il Full Motion Video

Sam Barlow: la riscoperta del Full Motion Video con Her Story

Quella composta dai primi tre lavori del team di Half Mermaid sembra essere a tutti gli effetti una trilogia (almeno al momento). Da Her Story, passando per Telling Lies, fino all'acclamato Immortality, le tre opere di Barlow condividono elementi in comune che vanno oltre il mero aspetto visivo. Partiamo, però, proprio da questo.

La prima delle tante particolarità che subito balza all'occhio del giocatore-spettatore è che ciò a cui sta assistendo non è il solito videogioco in computer grafica, ma qualcosa di diverso. Per molti, quello con Her Story o i suoi successori potrebbe essere stato il primo contatto con il Full Motion Video (FMV), ma i più attempati (o i più curiosi) avranno sicuramente già avuto modo in passato di incontrare lungo il loro cammino videoludico questo tipo di produzioni, specialmente nel periodo di maggiore fioritura per tali prodotti, ovvero durante gli anni Novanta. Ecco, Barlow e il suo team hanno riportato in vita un cadavere del tardo XX secolo e come novelli Frankenstein ne hanno rimesso insieme i pezzi, dando forma a un videogioco diverso, con molteplici strati di significato, in un connubio meta-videoludico che esemplifica perfettamente gli anni di turbolenza creativa che stiamo vivendo.

Il Full Motion Video è stato, forse, il primo vero incontro tra cinema e videogioco. Prima, infatti, il legame era prettamente iconico e di genere, con videogiochi ispirati alle grandi narrazioni cinematografiche o, molto spesso, anche creati su commissione, proprio per accompagnare il lancio di nuovi blockbuster e massimizzarne i profitti. Con il FMV, invece, il videogioco diveniva cinema e viceversa, o, perlomeno, quello era l'intento. Infatti, la maggior parte di tali produzioni sono state vittime e carnefici della loro stessa aspirazione, proponendo al videogiocatore qualcosa che era in parte un film e in parte un videogioco, due facce della stessa medaglia che, però, mai riuscivano realmente a incontrarsi e a legarsi adeguatamente. Alcuni di questi prodotti sono senza ombra di dubbio diventati cult dei videogiochi (ci viene in mente Dragon's Lair), ma ciò non ha impedito al mercato di abbandonare quella strada e seguire i nuovi lidi della grafica computerizzata in tre dimensioni, lasciandosi il Full Motion Video alle spalle e trovando nuovi modi per comunicare con il mondo cinematografico e televisivo.

Sam Barlow: il FMV è diventato cult grazie a videogiochi come Dragon's Lair

Quello che rende diversi i lavori di Barlow rispetto a ciò che il FMV si è rivelato essere alla fine del secolo scorso è il suo modo di contestualizzare tali avventure in uno spazio che metta il giocatore in primo piano, al comando dell'azione narrativa, esattamente come si farebbe con un qualsiasi altro alter ego videoludico, con l'eccezione di far praticamente combaciare queste due istanze identitarie.

Nella fantomatica trilogia di Barlow, pur prendendo le parti di un avatar, per gran parte dell'avventura non sentiamo il peso di un legame con una nostra versione digitale: siamo noi quella stessa versione, dinanzi a uno schermo che è fittizio e reale allo stesso tempo.