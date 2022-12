The Witcher 3: lista delle mod compatibili con la patch next-gen svelata da CD Projekt

CD Projekt RED ha condiviso una lista delle mod compatibili con The Witcher 3: Wild Hunt una volta installata la patch next-gen in uscita la prossima settimana.

L'update next-gen in arrivo su PC, PS5 e Xbox Series X|S non include solo una serie di migliorie grafiche, ma anche alcune mod realizzate dalla community e delle modifiche realizzate appositamente da CD Projekt RED per questo rilancio di The Witcher 3: Wild Hunt.

Ovviamente su PC, oltre a quelle integrate nell'update next-gen, è possibile installare ulteriori mod. Tuttavia non tutte saranno compatibili, a meno che i loro autori non le aggiornino successivamente. A questo indirizzo trovate l'elenco stilato da CD Projekt RED, che include 71 tra le mod più utilizzate per The Witcher 3, in cui viene indicato se sono compatibili e in caso contrario quale problema si verifica. Nella maggior parte dei casi parliamo di errori di script o effettivi visivi assenti o non perfettamente funzionanti.

Chiaramente se avete intenzione di rigiocare The Witcher 3: Wild Hunt con la patch next-gen vi consigliamo di rimuovere le mod non compatibili o aspettare (e sperare) che queste vengano aggiornate dai loro autori.

L'update next-gen di The Witcher 3: Wild Hunt sarà disponibile a partire dal 14 dicembre 2022 per PC e console. Se ancora non lo avete fatto vi consigliamo di leggere il nostro provato in anteprima e guardare il nostro videoconfronto tra PS4, PS5 e Xbox Series X.