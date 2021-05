Samsung Smart Monitor 43M70A e 24M50A: i nuovi modelli da 43 e 24 pollici con feature aggiuntive

Samsung ha annunciato due nuovi Smart Monitor con display rispettivamente da 43 e 24 pollici: si tratta del 43M70A e del 24M50A, che vanno ad aggiungersi ai modelli da 27 e 32 pollici presentati lo scorso novembre. Dopo la nostra prova del Samsung QLED Q800T 2020, eccoci dunque a parlare nuovamente dei display dell'azienda coreana, determinata a consolidare la propria offerta con prodotti in grado di coprire qualsiasi tipo di esigenza, non a caso definiti do-it-all.

Samsung Smart Monitor 43M70A Samsung Smart Monitor 43M70A Il modello di punta della linea M7 è ora equipaggiato con un display da 43 pollici che si presta in maniera eccellente tanto alla produttività quanto all'intrattenimento, caratterizzato da un elegante design borderless in grado di offrire un'esperienza visiva straordinaria grazie al pannello Ultra HD con risoluzione 4K. Le funzionalità dello Smart Monitor possono cambiare senza soluzione di continuità, in maniera immediata, mettendoci a disposizione un supporto ideale per il lavoro, preciso e affidabile, oppure un centro multimediale su cui effettuare streaming video, con potenti speaker e il coinvolgimento garantito dallo standard HDR10. Samsung Smart Monitor 43M70A Le novità non si limitano al design e alle dimensioni: il sistema TV Plus mette a disposizione un'ampia varietà di contenuti dal vivo e on-demand senza necessità di download o iscrizioni, mentre la Universal Guide offre suggerimenti basati sull'analisi delle abitudini dell'utente nell'ambito di app come Netflix, Prime Video e altre ancora. L'assistente vocale è stato migliorato e ora supporta non soltanto Bixby, ma anche Google Assistant e Amazon Alexa. L'Accesso Remoto verrà inoltre aggiornato a giugno per consentire una connessione semplice, rapida e sicura fra Smart Monitor e PC esterni. Samsung Smart Monitor 43M70A Le specifiche tecniche del Samsung Smart Monitor 43M70A parlano di un pannello VA da 43 pollici con risoluzione 4K, luminosità pari a 300 cd/m2, contrasto di 5000:1, supporto per lo standard HRD10, tempo di risposta di 8 millisecondi e frequenza di aggiornamento da 60 Hz. Caratterizzato da dimensioni pari a 965,5 x 629,3 x 247,2 millimetri con lo stand incluso, il monitor può essere montato a muro secondo lo standard VESA 200 x 200, include due speaker audio e tanta tecnologia: sistema operativo Tizen, due porte HDMI 2.0, tre porte USB, connettività Wi-Fi e Bluetooth 4.2. Samsung Smart Monitor 43M70A Scheda tecnica Samsung Smart Monitor 43M70A Display: VA da 43 pollici con risoluzione Ultra HD, frequenza di aggiornamento pari a 60 Hz, tempo di risposta a 8 ms e HDR10

Samsung Smart Monitor 24M50A Samsung Smart Monitor 24M50A Appartenente alla linea M5, il nuovo Smart Monitor da 24 pollici con risoluzione Full HD si pone come il modello in assoluto più accessibile in termini di costo e dimensioni, ideale per chi dispone di poco spazio e desidera un prodotto in grado di esprimere un eccellente rapporto qualità / prezzo. Anche in questo caso parliamo di un dispositivo capace di adattarsi istantaneamente all'uso che vogliamo farne, passando dal lavoro all'intrattenimento e offrendo in entrambi i casi un ventaglio di tecnologie all'avanguardia, il supporto delle app più popolari nonché specifiche tecniche di tutto rispetto. Samsung Smart Monitor 24M50A Scheda tecnica Samsung Smart Monitor 24M50A Display: IPS da 24 pollici con risoluzione Full HD, frequenza di aggiornamento pari a 60 Hz, tempo di risposta a 14 ms e HDR10

Samsung Smart Monitor 27M50A / 32M50A Samsung Smart Monitor 27M50A Come detto, la linea degli Smart Monitor di Samsung ha fatto il proprio debutto lo scorso novembre con due modelli da 27 e 32 pollici, ovverosia il 27M50A e il 32M50A. Esteticamente identici, al di là delle dimensioni, i dispositivi in questione hanno introdotto il concetto di do-it-all, offrendo un'esperienza capace di passare senza soluzione di continuità da un ambito lavorativo al puro intrattenimento. Samsung Smart Monitor 27M50A Scheda tecnica Samsung Smart Monitor 27M50A / 32M50A Display: VA da 27 o 32 pollici con risoluzione Full HD, frequenza di aggiornamento pari a 60 Hz, tempo di risposta a 8 ms e HDR10

