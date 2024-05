Procediamo verso la metà di questo 2024 fin qui decisamente ricco di uscite di notevole livello, andando verso un periodo che solitamente risulta pieno di novità, almeno per quanto riguarda annunci e programmi per il prossimo futuro. Nel frattempo continuano i grandi cambiamenti nell'industria videoludica, che delineano quello che sembra essere proprio un particolare periodo di transizione, forse destinato a modificare l'assetto del mercato: Microsoft si è aperta al multipiattaforma con il lancio di alcune ex-esclusive Xbox su altre console, mentre Sony ha trovato in Helldivers 2 la conferma dell'importanza del PC anche per le proprie produzioni, cosa che potrebbe portare a cambiamenti rilevanti nei prossimi programmi. Nel frattempo, la più tradizionalista Nintendo si trova chiaramente in un periodo di attesa per l'arrivo della nuova generazione, con la nuova console che sembra sempre più puntare all'inizio del 2025, anche se non mancano le voci che la vorrebbero entro la fine dell'anno. In tutto questo, Senua's Saga: Hellblade 2 è il gioco più atteso di maggio, con un risultato netto derivate da entrambi i sondaggi paralleli, giocando a dire il vero abbastanza sul sicuro visto che non ci sono uscite di rilievo enorme in questo mese, al di fuori della nuova produzione di Ninja Theory. Le scelte alternative comunque non mancano, e spaziano in ambiti anche decisamente vari come generi e tipologie di produzione, come vediamo nei risultati emersi dalle votazioni.

Il più atteso dalla redazione Senua's Saga: Hellblade II promette nuove avventure nello strano e inquietante mondo nordico della serie Veramente nessun dubbio per quanto riguarda la redazione di Multiplayer.it, che nel sondaggio ha espresso chiaramente la preferenza per Senua's Saga: Hellblade 2. Il gioco di Ninja Theory si è fatto attendere a lungo e si porta dietro anche un sacco di interrogativi soprattutto sul fronte del gameplay, visto che di questo si è visto veramente poco, ma quantomeno sembra essere una sorta di nuova pietra miliare della tecnologia e in particolare dell'uso di Unreal Engine 5. A questo bisogna poi aggiungere la probabile narrazione trascinante, visto quanto già ottenuto con il primo capitolo dal team britannico ed essendo questo un elemento fondamentale di questa particolare serie. Da notare che in seconda posizione troviamo una tripletta di giochi che hanno raccolto tutti la stessa quantità di punti nel sondaggio interno. Si parte con Homeworld 3, altro gioco che si è fatto attendere per anni: il terzo capitolo nella serie di strategici in tempo reale è in sviluppo da tempo presso Blackbird Interactive, e finalmente sembra essere davvero giunto al termine. Come i precedenti, ha elementi da simulazione fantascientifica particolarmente radicati in una visione molto ben strutturata e coerente, sia sul fronte artistico che tecnologico, dunque è dotato di un fascino davvero particolare. Homeworld 3 ha un look fantascientifico davvero molto interessante Accanto troviamo The Rogue Prince of Persia, nuova interpretazione della serie in stile action platform con elemento roguelite che sembra davvero promettere molto bene, anche perché è sviluppato dal medesimo team di Dead Cells. A pari merito c'è poi anche Lorelei and the Laser Eyes, bizzarra avventura dotata di uno stile davvero strano e accattivante, molto interessante anche in questo caso per via del curriculum degli autori Simogo, che in precedenza hanno già stupito per qualità e peculiarità delle produzioni.