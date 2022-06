Sonic Frontiers: i livelli ambientati nel cyber spazio ricordano il mitico Sonic Adventure per Dreamcast!

Il nostro primo incontro con Sonic Frontiers non è stato dei migliori. Come potete leggere nel nostro recente provato , l'aspetto tecnico del gioco era talmente precario da gettare un'ombra di pessimismo su tutto il progetto, nonostante alcune idee piuttosto buone. Oggi però torniamo a parlare del gioco Sega in occasione di una buona notizia: l'annuncio ufficiale dei livelli Cyber Spazio, in grado di rendere un po' più speciale questo controverso open world!

Un segreto in meno

Sonic Frontiers: al momento esistono solo due immagini prese dai livelli del Cyber Spazio, peccato insomma non potervi mostrare di più

Di Sonic Frontiers ci sono piaciute alcune meccaniche del sistema di combattimento, specialmente la possibilità di circondare i nemici con la scia generata dallo scatto del porcospino, e non ci è dispiaciuto il combattimento con quello che sembrava essere a tutti gli effetti il boss della prima isola introduttiva del gioco. Lo stesso open world, se non fosse per il violento pop-up che fa apparire intere porzioni di livello a pochi metri dalla telecamera, potrebbe contare su un alone di mistero tangibile, efficace.

Ma quanta confusione attorno a questo gioco, sospinto da strategie incerte e scelte alquanto singolari, come quella che ci ha impedito fino a oggi di parlarvi di quella che è stata senza alcun dubbio la cosa più bella tra quelle scoperte nella demo di Sonic Frontiers, sulla quale abbiamo messo le mani in occasione del Summer Game Fest. In pratica, per quasi un mese non abbiamo potuto descrivervi l'unico aspetto davvero positivo di questo open world: le sue parti lineari!

Anche in questo caso però è stato commesso un errore: perché chiamarli livelli Cyber Spazio? Sonic non indossa mica un visore VR, né tutine da netrunner, inoltre le loro diverse ambientazioni pescano dai livelli storici della serie, come la classica e iconica Green Hill Zone al quale è dedicato proprio il primo livello Cyber Spazio che abbiamo avuto il piacere di trovare. Quando troverete e deciderete di accedere a uno di questi livelli speciali, Sonic Frontiers abbandonerà il suo peculiare open world per caricare quelli che appaiono a tutti gli effetti come gli stage di un nuovo Sonic Adventure: sono velocissimi, pieni di dettagli e, al netto dei tanti bivi interni, anche squisitamente lineari.

Sempre qui, vedremo tornare tutte quelle sfide a tempo, ma non solo, che solitamente caratterizzano i giochi della mascotte Sega, che ricordiamolo nasce come platform ma prendendo in prestito anche caratteristiche dai racing game. In Sonic bisogna arrivare alla fine del livello ma bisogna riuscirci nel minor tempo possibile, e visto che simili meccaniche non avrebbero senso in un open world, invece che lasciarle del tutto da parte Sega ha deciso di racchiuderle in queste piccole gemme di game design. Gemme, sì, ma dal valore ancora tutto da capire.