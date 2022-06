Mario + Rabbids Sparks of Hope, nuove immagini per il gioco Ubisoft su Nintendo Switch

In occasione del Nintendo Direct Mini di ieri, Mario + Rabbids Sparks of Hope è tornato a mostrarsi con un trailer e alcune nuove immagini che potete vedere qui sotto nella galleria, insieme a una data d'uscita fissata, a questo punto.

Per l'occasione, vediamo dunque alcuni nuovi screenshot di Mario + Rabbids Sparks of Hope diffusi da Ubisoft, in attesa peraltro della nuova presentazione che è prevista per stasera e interamente incentrata sul gioco in questione.

Il nuovo capitolo della serie vede Corsa, un'entità misteriosa e malvagia, far piombare la galassia nel caos per la sua ricerca continua di energia.

Tocca dunque a Mario, ai suoi compagni storici e anche ai Rabbids rimettere a posto le cose, sfruttando in questo caso anche l'aiuto inaspettato di Bowser, che si unisce agli altri per far fronte comune davanti a una minaccia di questa portata.

Il gioco è ancora uno strategico a turni sullo stile di XCOM ma caratterizzato da diverse derivazioni "mariesche", che sono state decisamente apprezzate con il primo capitolo. In sviluppo presso Ubisoft Milan, Mario + Rabbids Sparks of Hope ha la data di uscita fissata per il 20 ottobre 2022.