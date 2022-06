Return to Monkey Island sarà la conclusione della serie, secondo lo splendido sito

Return to Monkey Island è destinato a rappresentare la conclusione dell'intera serie Monkey Island, secondo quanto riferito dal sito ufficiale del gioco e dunque, verosimilmente, anche dall'autore, Ron Gilbert.

Trattandosi appunto di un gioco sviluppato proprio dal creatore originale di Monkey Island, possiamo aspettarci che un dato del genere non sia stato preso alla leggera: cliccando sulla sezione Overview del fantastico sito ufficiale, possiamo leggere che "Return to Monkey Island sarà l'eccitante conclusione della serie Monkey Island".

Tra l'altro, bisogna segnalare come lo stesso sito internet ufficiale di Return to Monkey Island sia una sorta di avventura grafica: raggiungendo la pagina, il cursore prenda la forma di quello di un'avventura punta e clicca e tutto funziona come nel gioco.

Return to Monkey Island, una scena del gioco

Ci troviamo allora a scegliere alcune frasi da "dire" per ricevere risposte dai personaggi presenti sullo schermo (tra cui riconosciamo l'immancabile Stan) e cliccare per ottenere ulteriori informazioni.

La conclusione della serie sarà probabilmente una questione dibattuta: Ron Gilbert di fatto non ha mai riconosciuto ufficialmente i capitoli successivi a Monkey Island 2: LeChuck's Revenge, nonostante di recente abbia riferito che rispetterà gli eventi narrati in Monkey Island 3 e 4 come parte di una sorta di canone, ma c'è da immaginare che Return to Monkey Island rappresenti una sorta di conclusione ideale della "sua" trilogia classica. In ogni caso, siamo finalmente tornati a vederlo in trailer durante il Nintendo Direct Mini, di cui abbiamo effettuato anche una analisi accurata.