Steam Saldi Estivi 2020: i migliori 10 giochi da comprare

Sono partiti gli Steam Summer Sale 2020, i saldi estivi della piattaforma Valve con tanti giochi PC in sconto: ecco i migliori in offerta da comprare secondo noi.

L'estate significa solo una cosa per i giocatori PC: svuotare i portafogli addosso a Gabe Newel durante i saldi estivi di Steam. Sebbene negli anni abbia perso il primato del risparmio, la piattaforma di Valve rimane infatti la piattaforma preferita per gli acquisti dei pcisiti, pronti ad approfittare degli sconti. Anche stavolta infatti sono centinaia di giochi in sconto fino alle 19 del 9 luglio, con tagli sul prezzo di listino che possono arrivare, e talvolta superare, il 75%. Inoltre, spendendo più di 30 euro si otterranno ulteriori 5 euro di sconto da applicare al momento del pagamento. Dopo avervi suggerito qualche gioco a prezzo stracciato con il video dedicato ai giochi sotto i dieci euro, oggi aumentiamo invece il budget, con altri 10 giochi da comprare assolutamente con gli Steam Summer Sale 2020. Sempre secondo me eh.

Two Point Hospital Partiamo con un genere che manca spesso in queste selezioni, ovvero quello dei gestionali. Per l'occasione abbiamo quindi deciso di consigliare Two Point Hospital, un titolo dove anche costruire ospedali diventa un piacere. L'interfaccia è infatti comodissima, la progressione ben strutturata e anche la grafica accattivante. Per essere perfetto gli manca giusto un pizzico di sfida in più, ma per 11 euro e novanta anziché i canonici 35 si può chiudere un occhio e gettarsi in quello che è in degno erede del mitico Theme Hospital.

Sid Meier's Civilization VI Un diverso tipo di gestione caratterizza invece il secondo gioco di questa lista. Sid Meier's Civilization VI è il re degli strategici 4x, un capolavoro dove ogni meccanica è studiata per accompagnare le scelte del giocatore in modo naturale, con effetti che non risultano mai arbitarie. Con i saldi viene scontato del 75% e passa da 60 a 15 euro.

Resident Evil 2 Cambio netto di atmosfere e genere con Resident Evil 2. Remake pressoché perfetto di un indimenticabile classico del genere horror, il lavoro di Capcom è riuscito a offrire tutto quello che si poteva chiedere: un rinnovamento delle meccaniche fedele alla tradizione, un approfondimento al comparto narrativo e, ovvimamente, una grafica eccezionale. A metà prezzo, ovvero 20 euro invece di 40, è difficile non consigliarlo a tutti, anche a chi se la fa addosso a ogni incontro con qualche mostruosità come il sottoscritto.

DOOM Eternal Con tutt'altro spirito, affrontiamo invece i mostri infernali di DOOM Eternal, sparatutto frenetico e senza troppi fronzoli dove sono le creature degli inferi a dover temere i nostri proiettili. L'ultima opera di id Software ha confermato quanto di buono visto nel reboot del 2016 e con i saldi si può portare a casa una dose di adrenalina pura a soli 30 euro invece di 60.

Monster Hunter: World Il gioco di caccia per eccellenza. Monster Hunter: World ha segnato l'esordio della storica serie Capcom su PC e l'ha fatto nel modo migliore possibile. Un titolo mastodontico come le creature che ci lanceranno la loro sfida, perfetto sia per i neofiti sia per chi è cresciuto a pane e Rathalos. Con i saldi passa da 30 a 19 euro e ottanta.

Outer Wilds Outer Wilds è un'avventura a base open world dove si viaggia a caccia di risposte all'interno di un enigmatico sistema solare in costante mutamento. Un titolo basato sull'eplorazione spaziale originale e dal game design sopraffino, che mette nelle mani del giocatore congegni unici per rintracciare misteriosi segnali e decifrare antichi alfabeti alieni. Con il 33% di sconto passa da 21 a 14 euro.

STAR WARS Jedi: Fallen Order Star Wars Jedi: Fallen Order è una delle migliori esperienze dedicate a Star Wars. L'opera di Respawn è un crescendo di meccaniche e mappe sempre più ispirate, che inizia lentamente solo per travolgere il giocatore nelle fasi avanzate. Non si tratta di un capolavoro impeccabile, ma risulta impossibile non appassionarsi all'avventura di Cal Kestis, che con uno sconto del 50% si può portare a casa a 30 euro invece dei canonici 60.

Assassin's Creed Origins Non si tratta dell'ultimo capitolo della millenaria lotta tra assassini e templari, ma Assassin's Creed Origins ha segnato un cambio di passo importante per la serie open world di Ubisoft. L'ambientazione egizia risulta infatti affascinante anche senza i tanti eccessi divini che hanno fatto storcere il naso a qualcuno in Odyssey e il sistema di combattimento ha finalmente quel peso che veniva richiesto da tempo. Con lo sconto dell'80% si può acquistare a 12 euro invece di 60.

Divinity Original Sin Con un bundle da centinaia e centinaia di ore, il pacchetto che include i due Divinity: Original Sin è un acquisto obbligato per tutti i fan dei giochi di ruolo tradizionali, che troveranno qui tutto quello di cui hanno bisogno: un sistema di scelte profondo, meccaniche stratificate e persino un comparto tecnico piacevole, che fanno della coppia di titoli Larian quanto di meglio si possa trovare in questo momento. Anche lo sconto è importante, visto che entrambi i giochi si possono acquistare a 24 euro e mezzo invece di 82.