God of War sta per diventare un libro per bambini

God of War diventerà un libro per bambini. Non è uno scherzo. Lo ha annunciato Insight Editions che ha mostrato anche il volume in video. Sarà disponibile a partire da settembre ed è già prenotabile su Amazon.

Di cosa si tratta? Come il titolo "God of War: B is for Boy" fa intuire, Kratos e Atreus insegneranno l'alfabeto ai più piccoli. Sostanzialmente le loro avventure saranno raccontate tramite dei disegni epurati da ogni forma di violenza. Chi l'avrebbe mai detto che il terribile dio della guerra, capace di ammazzare da solo tutte le divinità olimpiche, oltretutto in modo spesso brutale, sarebbe diventato il protagonista di un libro educativo? Forse Kratos è finito all'inferno ed è vittima della legge del contrappasso...

Comunque sia i videogiocatori sono in attesa dell'annuncio del seguito di God of War che dovrebbe continuare le avventure nordiche della coppia padre / figlio. Lo sviluppo del gioco è praticamente certo, visto che ne ha parlato apertamente anche il director Cory Barlog, ma ancora non si è visto nulla. Molti si aspettavano che fosse all'evento di presentazione di PS5, ma così non è stato.