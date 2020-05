Tech demo che hanno segnato l'immaginario collettivo

Le ultime tech demo mostrate al pubblico hanno sicuramente saputo attrarre tutta la curiosità per le nuove console in arrivo a fine anno. Il nuovo Unreal Engine 5, mostrato con una demo in real time su Playstation 5, è parso davvero impressionante così come alcune sequenze viste nella presentazione in streaming di Xbox Series X. Ma negli anni quali sono state le tech demo che più di tutte hanno impressionato e fatto sognare gli appassionati? Abbiamo provato a fare un salto indietro nel tempo.

Playstation 2 Tech Demo

Correva l'anno 1999 e la generazione videoludica che volgeva al termine era stata degnamente combattuta tra Nintendo64, Sega Saturn e PlayStation. Iniziavano a circolare le prime demo tecniche di grafica 3D in tempo reale renderizzate con le console "di prossima generazione", come ad esempio Playstation 2 che sarebbe uscita in Giappone a marzo dell'anno successivo. Equipaggiata con l'allora avveneristica e complicatissima CPU Emotion Engine e chip Graphic Synthesizer, era in grado di ben 6 GigaFLOPS di calcoli in virgola mobile. Un piccolo mostro per l'epoca, bazzecole al giorno d'oggi.

Fatto sta che Sony rilasciò una tech demo che lasciò tutti a bocca aperta, fino ad allora certe cose si erano viste solo nei filmati in FMV. La piccola presentazione dei giochi PS2 faceva vedere modelli poligonali complicatissimi per l'epoca, una fluidità senza uguali unita a una complessità delle scene pazzesca. Namco creò una passerella virtuale di Reiko Nagase di Ridge Racer che lasciò la platea di stucco, per poi passare a una carrellata favolosa di altri giochi dalla grafica incredibile. La realtà e la storia ci hanno insegnato che raramente la console è arrivata a quei picchi qualitativi, e di come le tech demo rappresentino solo il massimo "target" virtuale di cosa la macchina possa renderizzare. Al netto del gioco.