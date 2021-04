The Day Before, anteprima: un interessante survival che sa di già visto?

Il 2021 non è un anno semplice per il mondo dei videogiochi. Le produzioni AAA subiscono rimandi su rimandi, ma vi è un'altra categoria pronta a soddisfare le necessità del pubblico: le produzioni indipendenti. A inizio anno il mondo è stato scosso da quel terremoto chiamato Valheim , e ora un nuovo gioco di sopravvivenza potrebbe essere pronto ad attirare l'attenzione dei giocatori: parliamo di The Day Before . Vediamo tutto quello che sappiamo sull'opera di Fntastic.

Il giorno prima…

The Day Before: l'ispirazione è chiara

Partiamo dalle basi. The Day Before è un MMO di sopravvivenza a mondo aperto. Il nostro protagonista si risveglierà senza ricordi in un'America post-pandemica nella quale infetti simil-zombie si aggirano in cerca di carne umana e i sopravvissuti combattono tra loro per la supremazia. L'obbiettivo è ovviamente rimanere in vita, raccogliere risorse ed esplorare un (non sappiamo quanto) ampio mondo interattivo.

Sulla carta nulla di nuovo e, anche dopo aver dato un'occhiata rapida a uno dei filmati di gameplay disponibili, è impossibile non percepire una forte sensazione di già visto. Precisamente, l'opera si ispira a The Division: volontario o meno che sia, Fntastic deve molto all'immaginario ideato dalla compagnia francese e di certo non ha cercato di nasconderlo. Ad esempio, anche The Day Before è ambientato nel periodo natalizio.

Una grande differenza potrebbe essere legata alla componente narrativa, e non intendiamo per forza in modo positivo. The Day Before, per ora, sembra suggerire che il mondo di gioco abbia una propria storia, ma potrebbe tranquillamente essere una "lore" più che una vera e propria trama da portare avanti di missione in missione. Non possiamo dirlo con certezza, ma la vaghezza del team di sviluppo non ci spinge a credere che la componente narrativa sia una delle colonne portanti dell'avventura, a differenza del titolo Ubisoft.

The Day Before: gli zombie

L'America di The Day Before, però, sembra comunque avere qualcosa da dire. Il più lungo filmato di presentazione a oggi disponibile si apre infatti con il discorso di un uomo sconosciuto, che tramite una trasmissione radio ci spiega come il mondo pre-apocalittico abbia distratto le persone e gli abbia impedito di realizzare il proprio potenziale e i propri sogni, ma soprattutto cita un evento scatenante che ha portato il mondo verso la distruzione. Nello stesso filmato abbiamo avuto modo di vedere alcuni elementi interessanti, come dei cartelli "Sono stati vaccinato", che lasciano intendere che il mondo abbia cercato di contrastare una malattia ma che qualcosa non sia andato per il verso giusto.