The Last of Us Parte 1 Remake: che cambiamenti ci aspettano?

La serie The Last of Us ha fatto (e continuerà a far) discutere milioni di videogiocatori, specialmente attorno al secondo capitolo vi sono state elucubrazioni di ogni tipo, ma anche tra i detrattori è pressoché impossibile non riconoscere il valore complessivo delle opere di Naughty Dog. Il primo capitolo, in particolare, ha influenzato mostruosamente tutto il gaming occidentale, alzando l'asticella della narrativa nei videogame e dimostrando come Playstation 3 potesse venir sfruttata a livelli impensabili per l'epoca.

Per quanto si trattasse di un mezzo miracolo tecnico, però, The Last of Us fu comunque limitato dall'hardware su cui girava ed è anche con queste barriere in mente che i Naughty Dog hanno pensato a un remake, possibilmente capace di portare quella storia amata quasi all'unanimità dai videogiocatori al livello tecnico del suo seguito. Certo, si tratta comunque di un'operazione non realmente necessaria: l'opera di Druckmann e Straley è un titolo ancora troppo moderno per aver bisogno di un remake (specialmente a prezzo pieno), tutt'ora godibilissimo e con tanto di remaster disponibile sulle piattaforme moderne.

Le motivazioni per la scelta fatta dalla software house americana sono però cristalline, a partire dalla necessità di produrre asset nuovi correlati al primo gioco per i flashback del secondo (cosa che ha a quanto pare dato "il via" ai progetti per il remake). Con una produzione già praticamente avviata, costi relativamente ridotti di sviluppo e ottime proiezioni di vendita, sarebbe stato sciocco non approfittare di questa possibilità, dunque oggi stiamo per rivivere una delle più memorabili esperienze del gaming in una veste grafica completamente rinnovata.

Druckmann e i suoi, a ogni modo, non sembrano essersi limitati alle migliorie grafiche: il remake di The Last of Us sembra esser stato approcciato con la qualità dedicata comunemente a una produzione principale, al punto da sfruttare al meglio l'hardware PS5. Oggi quindi cercheremo di elencarvi i cambiamenti di The Last of Us Parte 1 Remake e di valutare con voi il potenziale di questo progetto.