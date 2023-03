The Mandalorian 4x03, un episodio a tutto Grogu

Il nuovo episodio non sembra sviluppare orizzontalmente la narrativa di questa stagione: è quello che potremmo definire filler, un riempitivo, ma nonostante questo - e un'esigua durata di soli 33 minuti - risolve un mistero tutto sommato importante, riportando in scena un personaggio molto famoso nell'immaginario di Star Wars. Vi spieghiamo tutto nella nostra analisi di The Mandalorian 3x04 , ricordandovi che ci saranno degli spoiler nelle prossime righe.

The Mandalorian 3 è arrivato a metà della sua corsa e ancora non abbiamo capito dove vuole andare a parare. Jon Favreau aveva anticipato che questa stagione si sarebbe concentrata su Mandalore , ma in realtà siamo stati sul pianeta d'origine dei Mandaloriani per un episodio e mezzo a malapena, mentre la scorsa settimana più di mezza puntata era incentrata sul dottor Pershing e la Nuova Repubblica.

Il ritorno di Jar Jar Binks

Ahmed Best interpreta Kelleran Beq in The Mandalorian 3

L'attore che ha interpretato Jar Jar Binks e che per poco non ha tentato il suicidio a causa degli hater che hanno riversato su di lui le loro frustrazioni personali dopo l'uscita di Episodio I, Ahmed Best, torna nell'universo di Star Wars nelle vesti di Kelleran Beq. Dopo il 2005, Best si era ritirato dal palcoscenico per anni, doppiando il famoso Gungan negli episodi di Star Wars: The Clone Wars fino al 2014 circa. In seguito, intorno al 2020, Best ha condotto uno spettacolo televisivo per bambini intitolato Jedi Temple Challenge, in cui interpretava Kelleran Beq, un Maestro Jedi incaricato di addestrare i piccoli Padawan che partecipavano al programma insieme al suo droide AD-3.

Lo show è durato soltanto una stagione, ma Lucasfilm ha comunque creato una storia intorno al personaggio di Beq, soprannominato "Sabered Hand" per la sua bravura nello stile Jar'Kai a doppia spada laser: dato che Best interpretava anche una comparsa nella scena dell'Outlander Club in cui Obi-Wan e Anakin inseguono Zam Wesel all'inizio di Episodio II, le menti dietro Star Wars si sono inventate persino un fantomatico fratello di nome Achk Med-Beq.

The Mandalorian 3, Paz Viszla e l'Armaiola in una scena

Insomma, cosa c'entra tutto questo con The Mandalorian? Semplice: l'episodio 3, "Il trovatello", svela finalmente come Grogu sia scampato all'Ordine 66 in un ricordo richiamato dal rumore del martello dell'Armaiola, intenta a costruire una nuova componente dell'armatura in beskar del piccolo alieno. I Mandaloriani sembrano aver preso Grogu in simpatia, sebbene la scena dell'addestramento iniziale con le capriole della Forza e i dardi a vernice sia stata abbastanza imbarazzante. Il flashback, tuttavia, dovrebbe soddisfare i fan delle spade laser, perché si svolge la sera dell'Ordine 66, proprio mentre la Legione 501 - quella che comandavano Anakin, Ahsoka e Rex e che in seguito sarebbe stata soprannominata il Pugno di Vader - si sta introducendo nel Tempio dei Jedi per sterminarli tutti. Non sappiamo se i cloni stessero puntando proprio a Grogu, ma l'importanza che gli conferiscono i Jedi sembrerebbe suggerire che l'Ordine lo tenesse in grande considerazione.

In ogni caso, abbiamo scoperto che è stato proprio Kelleran Beq a portare Grogu - temporaneamente - in salvo, affrontando i cloni con le sue due spade laser insieme alle guardie giurate di Naboo: le riconosciamo dalle particolari uniformi e, soprattutto, dall'astronave cromata con cui lasciano Coruscant. Al netto di una computer grafica non sempre convincente, in particolare negli sfondi durante l'inseguimento, il flashback di Grogu era un momento attesissimo che non ci ha deluso. Nel presente, il piccolo indossa finalmente un nuovo pezzo della sua armatura mandaloriana, un rondello che... se ne sta sotto la tunica, dove non possiamo vederlo.