The Medium, elementi di gameplay nel video "cosa fa un medium?"

The Medium torna a mostrarsi con un nuovo video da parte di Bloober Team e Microsoft Xbox, intitolato "cosa fa un medium?" ed essenzialmente incentrato sul gameplay del nuovo gioco horror in arrivo su PC e Xbox Series X|S.

Si tratta di un altro trailer incentrato sul gameplay di The Medium, che spiega le capacità sovrannaturali della protagonista Marianne che la classificano come medium, in quanto capace di entrare in contatto con la dimensione parallela e vedere o sentire cose che gli altri normalmente non possono percepire.

Come sappiamo, su questa particolare caratteristica si gioca buona parte del gameplay di The Medium, che propone in contemporanea due versioni del mondo di gioco disposte su due dimensioni parallele, con enigmi da risolvere che coinvolgono entrambi i piani.

I sensi di Marianne risultano più sviluppati anche all'interno del mondo standard, consentendole di cogliere dettagli e indizi che possono sfuggire agli altri, oltre a poter percepire tracce di anime e presenze collegate ad oggetti ed elementi dello scenario.

The Medium è essenzialmente un'avventura e come tale si basa soprattutto sulla soluzione di enigmi e l'esplorazione degli ambienti, con un arricchimento sostanziale del gameplay fornito da questo dualismo del mondo esplorabile.

Ne abbiamo visto anche un lungo video di gameplay con 14 minuti di azione in-game, oltre a un trailer live action. Nelle ore scorse sono stati aggiornati anche i requisiti hardware ufficiali per PC.