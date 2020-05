L'Unreal Engine 5 è soltanto l'inizio

Cosa ne pensate dell'ultima tech demo di Epic, quella in cui ci è stato mostrato per la prima volta l'Unreal Engine 5 girare in tempo reale su PlayStation 5? Abbiamo seguito da vicino le vostre reazioni e a parte quelli che pensano che graficamente la presentazione non sia stata nulla di speciale, decidete voi se è un problema di occhiali, c'è una folta schiera di appassionati che hanno parecchi dubbi sulla credibilità di quelle immagini.

Se come tanti altri credete che PS5 e Xbox Series X non riusciranno a gestire una simile mole grafica, vi ricordiamo che in realtà queste demo tecniche basate su nuovi motori grafici vengono spesso superate strada facendo, e con molte probabilità ciò che abbiamo visto dell'Unreal Engine 5 non farà eccezione. Del resto, basta buttare un occhio al passato per averne le prove: le demo tecniche, anche le più sorprendenti, nella stragrande maggioranza dei casi vengono surclassate strada facendo. Per esempio, ricordate come venne presentato l'Unreal Engine 4 su PlayStation 4? Era il 2013, e la presentazione avvenne mostrando girare in tempo reale quella che oggi è conosciuta come l'Elemental Demo. Il protagonista è un gigante di di pietra e magma che abbandona la sala del trono per avventurarsi all'esterno, e naturalmente mostra una grafica che sette anni inchidò sulla sedia la maggior parte degli appassionati, e che oggi al contrario appare sì bella ma non certo eccezionale. Questo accade perché la nostra percezione è lentamente cambiata, e lo stesso Unreal Engine 4 ha saputo costruire scenari molto più complessi di quelli che la stessa Epic immaginava all'alba di questa generazione di console.