Steam: tutti i giochi di Paradox in offerta

È Paradox Interactive il publisher di questa settimana su Steam, che ha messo in offerta tutti i suoi giochi, con sconti fino al 75%, ricordandoci contemporaneamente l'uscita dei suoi nuovi titoli per il 2020, alcuni dei quali davvero molto attesi.

Tra i giochi in offerta segnaliamo Imperator: Rome a 19,99€ contro i 39,99€ del prezzo base, Cities Skylines a 6,99€ contro i 27,99€ del prezzo base, Hearts of Iron IV a 9,99€ contro i 39,99€ del prezzo base, Age of Wonders: Planetfall a 24,99€ contro i 49,99€ del prezzo base, Battletech a 9,99€ contro i 39,99€ del prezzo base. Naturalmente ci sono anche titoli più anziani, ma comunque sempre validi come Magicka e Magicka 2, Shadowrun Returns, Tyranny e alcune raccolte come quella degli Europa Universalis, quella dei grand strategy e tanti altri ancora.

Tra i giochi in arrivo Empire of Sin, Crusader Kings III, Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2, Europa Universalis IV: Emperor e Prison Architect - Cleared For Transfer.

Per tutte le offerte di Paradox Interactive, vi invitiamo a visitare la pagina del publisher su Steam.