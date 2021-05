Very Very Valet, trailer di lancio per Nintendo Switch

Toyful ha pubblicato il trailer di lancio per Nintendo Switch di Very Very Valet, un divertente gioco cooperativo nel quale dovrete impersonare dei parcheggiatori piuttosto pasticcioni. Il gioco è disponibile da oggi per la console ibrida di Nintendo.

Nel caso in cui vogliate sapere come è il gioco, vi consigliamo di leggere la nostrarecensione di Very Very Valet.

Il buon Giorgio Melani ci dice che "Very Very Valet ha il potenziale giusto per diventare un must tra i party game in multiplayer cooperativo offline, prendendo varie caratteristiche dal celebre Overcooked! ma proponendo anche una meccanica di gioco sostanzialmente nuova e ben congegnata. Va preso per quello che è, ovvero un gioco da fruire esclusivamente insieme ad altri e in presenza, prestandosi anche al multiplayer in famiglia per utenti di ogni età, cosa che rappresenta sempre un buon plus."

Un titolo perfetto per una serata in compagnia con Nintendo Switch al centro della festa, cosa dite?