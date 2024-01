Videogiochi: i sequel più attesi del 2024

Tra i giochi più attesi del 2024 come di consueto troviamo molti sequel di franchise affermati di cui i giocatori non vedono l'ora di mettere le mani sulla prossima iterazione. In tal senso, l'anno che verrà offrirà seguiti di serie che variano molto tra i generi, dai picchiaduro ai GDR, dai roguelike ai simulatori di volo, offrendoci dunque esperienze diverse ma sulla carta molto coinvolgenti. Una prima importante scorpacciata arriverà già nel primo trimestre ed è quasi tutta made in Japan. Infatti, tempo qualche settimana e potremo prendere il sole a Honolulu grazie a Like a Dragon: Infinite Wealth e dare botte da orbi in Tekken 8. Seguiranno nelle settimane successive altri titoli di grande spessore, come Final Fantasy 7 Rebirth, Dragon's Dogma 2 e, salvo ulteriori imprevisti, S.T.A.L.K.E.R 2. In questo articolo abbiamo elencato alcuni dei sequel più attesi e importanti dell'anno. Considerando il gran numero di produzioni meritevole di menzione, abbiamo deciso di includere solo quelle che al momento hanno una data precisa o quantomeno un periodo di uscita confermato nel corso del 2024. Questo significa che abbiamo escluso titoli del calibro di Hollow Knight: Silksong, Fable e molti altri ancora, per quanto un loro possibile debutto nel corso dell'anno venturo non è da escludere.

Tekken 8 Al lancio Tekken 8 avrà 32 lottatori, tra vecchie conoscenze dei fan e volti nuovi In uscita su PS5, Xbox Series X|S e PC il 26 gennaio È un periodo d'oro per il genere picchiaduro e dopo un 2023 segnato dai nuovi capitoli di Street Figheter e Mortal Kombat, ora è il turno di Tekken 8 di scendere in campo, forte di un comparto grafico all'ultimo grido grazie all'impiego dell'Unreal Engine 5, un roster di ben 32 lottatori al lancio e una Modalità Storia spettacolare che prosegue la tragica saga dei Mishima e dei Kazama. Una delle novità più importanti di questo capitolo è l'Heat System, un potenziamento per i lottatori che spinge i giocatori a combattere in maniera più aggressiva, rendendo i duelli ancora più dinamici, veloci e spettacolari che in passato. Oltre alla classica modalità storia troveremo un corredo di tutto rispetto, dagli immancabili match online alla promettente Arcade Quest, passando per una nuova versione dell'amato Tekken Ball. Se vi abbiamo incuriosito, sappiate che è disponibile una demo gratuita di Tekken 8 su tutte le piattaforme, mentre sulle pagine di Multiplayer.it potrete leggere le nostre impressioni sulla versione completa del picchiaduro.

Like a Dragon: Infinite Wealth In Like a Dragon: Infinite Wealth ci sarà un personaggio interpretato da Danny Trejo In uscita su PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One e PC il 26 gennaio Combattimenti a turni, un pizzico di Crazy Taxi, un'isola vacanza a mo' di Animal Crossing, dungeon roguelite e tonnellate di missioni, attività secondarie e minigiochi. Aggiungere personaggi sopra le righe e abbondante follia giapponese e mescolare con cura. Questa la ricetta di Like a Dragon: Infinite Wealth e dall'assaggio ricevuto grazie alla demo inclusa Like a Dragon Gaiden, i fan della serie Sega passeranno decine e decine di ore spassose in compagnia di Ichiban Kasuga e Kazuma Kiryu in quel di Honolulu. Dopo il coraggioso, e con il senno di poi azzeccato, passaggio dall'action ai combattimenti a turni, il team di RGG Studio sembrerebbe riuscito a confezionare un'esperienza in grado non solo di eguagliare il precedente capitolo, ma anche di superarlo quanto a solidità e varietà del gameplay, il tutto condito da un impianto narrativo sulla carta coinvolgente, alternato dai classici spassosi momenti di follia amati dai fan della serie.

Final Fantasy 7 Rebirth Final Fantasy 7 Rebirth potrebbe deviare di molto dalla trama originale, sarà un bene? In uscita su PS5 il 29 febbraio Premiato come gioco più atteso del 2024 durante l'ultima edizione dei The Game Awards, Final Fantasy 7 Rebirth è il secondo capitolo della trilogia di remake dell'indimenticabile JRPG di Square Enix, che porta in dote un sistema di combattimento rivoluzionato, un comparto grafico avanzato e modifiche alla sceneggiatura, che magari per il momento non hanno convinto tutti, ma quantomeno hanno il merito di aver generato tanta curiosità tra i fan su come si evolverà la storia d'ora in avanti e quanto effettivamente differirà dall'originale. Quello che è certo è che in Rebirth usciremo dai confini dell'opprimente città di Midgar, in un'avventura di ben più ampio respiro rispetto al precedente capitolo caratterizzata da un vasto mondo da esplorare, con tante attività secondarie da svolgere e ambientazioni completamente inedite. Non sono le unica novità, dato che il sistema di combattimento è stato espanso e migliorato grazie all'aggiunta di nuovi personaggi al party di Cloud e meccaniche inedite, come gli spettacolari attacchi combinati tra i vari protagonisti.

Dragon's Dogma 2 Le Pedine sono alleati preziosi guidati dall'IA In uscita su PS5, Xbox Series X|S e PC il 22 marzo Più che un sequel, possiamo definire Dragon's Dogma 2 un nuovo inizio per la valida, ma sottovalutata, serie action GDR dark fantasy di Capcom, tanto che il gioco è ambientato in un mondo parallelo, con una storia dunque slegata dal precedente capitolo e completamente godibile anche dai nuovi giocatori. Invece, per tutto il resto possiamo descriverlo fondamentalmente come un Dragon's Dogma espanso e sotto steroidi, il che per chi ha giocato il predecessore è un motivo più che sufficiente per procedere all'acquisto a scatola chiusa. Torna dunque il sistema di combattimento dinamico, vario e ricco di opportunità per i giocatori che decideranno di padroneggiarlo, così come la possibilità di arrampicarsi praticamente sopra qualsiasi nemico di grossa stazza. Non mancano poi le Pedine, un vero e proprio marchio di fabbrica della serie ideata da Hideaki Itsuno, ovvero compagni completamente personalizzabili e guidati da un'IA avanzata che seguono il giocatore nella sua avventura e offrono un contributo sensibile durante gli scontri. Tornano anche le Vocazioni, un sistema che permette al giocatore di passare in qualsiasi momento da una classe all'altra con un singolo personaggio e di ottenerne di nuove nel corso dell'avventura.

S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl L'attesa per S.T.A.L.K.E.R. 2 è quasi terminata In uscita su Xbox Series X|S, PC e Game Pass nel primo trimestre del 2024 Quello di S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl è stato un cammino impervio a causa della complessa e sfortunata storia di GSC GameWorld. Il team di Kiev si è trovato suo malgrado coinvolto nella guerra in Ucraina, a cui hanno preso parte anche alcuni dei suoi sviluppatori, con la necessità di spostare la propria sede e buona parte del personale a Praga, con tutte le comprensibili ripercussioni sui lavori. Le sfortune non finiscono qui, visto che lo studio è stato colpito anche da un incendio all'interno dei suoi uffici ed è stato vittima di leak perpetrati da hacker russi che hanno rubato e condiviso in rete materiali di gioco. Fortunatamente il peggio ora sembrerebbe passato e da mesi ormai il team di sviluppo sta lavorando a testa bassa per apportare gli ultimi ritocchi sull'atteso sparatutto GDR con ambientazione post-apocalittica, con GSG Game World che recentemente ha confermato il lancio entro il primo trimestre del 2024.

Hades 2 Melinoë è la protagonista di Hades 2 Disponibile in accesso anticipato su PC nel secondo trimestre del 2024 Supergiant Games ci ha fatto dono di giochi di grandissimo valore come Bastion e Transistor, ma con l'action roguelike Hades ha ottenuto un successo senza pari. Insomma, l'idea di proporre un sequel è sicuramente sensata e anche il pubblico è dello stesso avviso, dato che Hades 2 è al primo posto della classifica dei giochi più desiderati di Steam. In arrivo nella formula dell'early access sullo store di Valve ed Epic Games Store durante la primavera, nel gioco vestiremo i panni di Melinoë, la principessa dell'Oltretomba figlia di Ade e sorella di Zagreus, intenzionata a sgominare le armate del Titano del Tempo. Considerando quanto visto nel primo trailer, anche stavolta possiamo aspettarci un action roguelike caratterizzato da un gameplay adrnalinico e una narrazione ramificata in linea con lo stile di Supergiant Games.

Vampire: The Masquerade – Bloodlines 2 Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 ha avuto uno sviluppo turbolento ma resta uno dei giochi più attesi del 2024 In uscita su PS5, Xbox Series X|S e PC nell'autunno del 2024 Vampire: The Masquerade - Bloodlines 2 è un gioco di ruolo in prima persona ambientato in una Seattle sull'orlo della guerra, in cui vestiremo i panni della vampira anziana Phyre, le cui azioni decideranno il destino della città e delle sue fazioni. Si tratta di un gioco che ha un'eredità importante alle spalle, ma che ha sofferto di uno sviluppo travagliato e sfortunato. Infatti, il progetto ha subito diverse battute di arresto e ha rischiato persino la cancellazione nel 2021 dopo che Hardsuit Labs aveva interrotto i lavori. Dopo due anni di silenzio radio, il titolo, ora in sviluppo presso The Chinese Room, è tornato a mostrarsi con un trailer e un periodo di uscita fissato all'autunno del 2024. Speriamo che sia davvero la volta buona e che il gioco rispetti l'eredità del predecessore uscito nel 2004.

ARK 2 Vin Diesel sarà Santiago in ARK 2 In uscita su Xbox Series X|S, PC e Game Pass a fine 2024 Studio Wildcard ha recentemente ribadito che ARK 2 arriverà nelle mani dei giocatori negli ultimi mesi del 2024 e considerando la portata del titolo non poteva di certo mancare in questa lista. Raccomandiamo tuttavia precauzione: lo studio ormai ha la nomea di ritardatario cronico, dato che spesso e volentieri rinvia la pubblicazione di giochi e aggiornamenti, talvolta anche all'ultimo minuto. Considerando poi il recente posticipo delle espansioni di ARK: Survival Ascended e i lavori per risolvere i problemi che affliggono questa remaster, non ci mettiamo la mano sul fuoco sul periodo indicato dall'azienda statunitense. Del resto nonostante sia stato annunciato nel 2020 non sappiamo davvero nulla di concreto su ARK 2, se non che andrà a espandere e potenziare la formula survival a base di dinosauri che ha reso popolare la serie e che Vin Diesel verrà coinvolto nel progetto in veste di produttore esecutivo, oltre che come interprete del personaggio Santiago.

Senua's Saga: Hellblade 2 Ninja Theory ha raggiunto un livello di dettaglio per le animazioni facciali davvero impressionante In uscita su Xbox Series X|S, PC e Game Pass nel 2024 Con Senua's Saga: Hellblade 2 entriamo nel reame dei giochi confermati nel 2024 ma ancora sprovvisti di qualsivoglia indicazione sul periodo di uscita e dunque quelli potenzialmente più a rischio di rinvio. Tuttavia, dubitiamo fortemente che sia il caso dell'esclusiva verdecrociata di Team Ninja considerando la già lunga gestazione del progetto. Annunciato nel 2019, Hellblade 2 è un action adventure in terza persona a tinte horror ambientato nell'Islanda del IX secolo che, sulla base di quanto visto nel precedente capitolo, proporrà una storia coinvolgente con toni e temi profondi. Abbiamo visto più volte in azione Hellblade 2 nel corso degli anni, l'ultima volta giusto poche settimane fa durante il corso dei The Game Awards dove è stato presentato un gameplay trailer che mostra alcune sequenze di combattimento caratterizzate come al solito da una regia e un comparto tecnico davvero di altissimo profilo.

Little Nightmares 3 Sarà possibile affrontare Little Nightmares 3 da soli o in compagnia di un amico In uscita su PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch e PC nel 2024 Quando si arriva al terzo capitolo di una serie è lecito aspettarsi caratteristiche e meccanismi ben oliati. Non è questo però il caso di Little Nightmares 3, dato che il titolo non è sviluppato dagli autori originali, Tarsier Studios, con Bandai Namco che ha affidato il compito di realizzare il nuovo gioco della serie a Supermassive Games, lo studio dietro a Until Dawn, The Quarry e The Dark Pictures Anthology. Il nuovo team ha deciso di cambiare parzialmente le carte in tavola. Little Nightmares 3 sarà ancora una volta un'avventura horror con puzzle e platform, ma per la prima volta implementa una modalità cooperativa per due giocatori, che dovranno aiutarsi a vicenda per sopravvivere in un mondo distopico, pieno di allucinazioni e pericoli, e trovare un modo di scappare dalla Spirale per ottenere la libertà.