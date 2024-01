Classifica UK: Hogwarts Legacy torna in testa e supera Super Mario Bros. Wonder

Hogwarts Legacy è emerso un po' come il vincitore del 2023 sul fronte delle vendite tradizionali, e la cosa viene suggellata in maniera simbolica anche dal fatto di risultare primo nella classifica dei giochi più venduti nel Regno Unito durante l'ultima settimana dell'anno, superando Super Mario Bros. Wonder.

Come abbiamo riportato in precedenza, Hogwarts Legacy risulta essere il gioco più venduto nel 2023 sul mercato fisico in UK, ed è un risultato in qualche modo storico, visto che da dieci anni a questa parte tale traguardo era sempre rimasto saldamente nelle mani della serie di giochi di calcio FIFA da parte di EA.

A chiudere simbolicamente quest'anno vittorioso, Hogwarts Legacy si è anche confermato in cima alla classifica dei giochi più venduti in tale mercato, come vediamo nella top ten qui sotto: