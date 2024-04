World of Warcraft, comincia l'Alpha di The War Within

Se Dragonflight, come espansione di transizione, ha cambiato molto l'approccio di Blizzard e degli stessi giocatori al mondo di Warcraft, inteso come gameplay e come narrativa, The War Within rappresenta un vero e proprio punto di ripartenza . È l'inizio di una nuova storia, di un nuovo modo di raccontarla e di farla vivere ai giocatori: un progetto ambizioso, annunciato sotto forma di non una, ma ben tre espansioni che si susseguiranno nel tempo, e in cui abbiamo mosso i primi passi grazie alla prima iterazione del client Alpha. Ne abbiamo parlato con la produttrice esecutiva Holly Longdale, che ha risposto alle nostre domande e ha approfondito quanto raccontato dal director Ion Hazzikostas in un recente WoWCast .

Il fatto che The War Within esca lo stesso anno in cui World of Warcraft spegne venti candeline è significativo, perciò non dovrebbe stupire nessuno che Blizzard abbia annunciato una costosa Collector's Edition da 200 euro con tanto di statua, oltre ai soliti contenuti fisici e digitali. È un traguardo importantissimo che lo sviluppatore di Irvine intende superare con disinvoltura. Il MMORPG che ha cambiato tutto, quello che era il più giocato del mondo, oggi è molto meno giocato, ma macina ancora numeri enormi e, tra alti e bassi, resta un punto di riferimento per l'intero panorama videoludico.

Conflitti interiori ed esteriori

Xal'atath avrà un ruolo di importante antagonista in The War Within

Sappiamo che The War Within è l'inizio di quella che Blizzard chiama "saga dell'anima del mondo", una trilogia di espansioni che proseguirà in Midnight e The Last Titan, raccontando quella che Hazzikostas promette di essere la più grande battaglia per il destino di Azeroth. E considerando che in passato abbiamo affrontato e sconfitto dei antichi e legioni di demoni, viaggiatori del tempo e finanche la morte stessa, possiamo definirla un'affermazione preoccupante. Anche perché la guerra menzionata nel sottotitolo dell'espansione non sembrerebbe riferirsi solo all'interno del pianeta, dato che finiremo negli abissi sotterranei di Azeroth, ma anche ai conflitti interiori di personaggi come Anduin Wrynn e Alleria Ventolesto, due eroi che occuperanno il palcoscenico e che troveranno la redenzione e la speranza nel corso dell'avventura.

Abbiamo chiesto a Holly Longdale se gli scrittori punteranno i riflettori solo su di loro e su eventuali comprimari storici come Thrall e Jaina Marefiero o se dobbiamo aspettarci nuovi eroi da conoscere... e che magari non facciano la fine della povera Yrael, il cui potenziale è rimasto confinato alla timeline alternativa di Warlords of Draenor. La Longdale ci ha rassicurato che nel corso dell'espansione incontreremo tantissimi personaggi, come la nuova antagonista Xal'atath - sì, è l'entità che era prigioniera nel pugnale artefatto dei Sacerdoti in Legion e che poi abbiamo liberato - ma dovremo dire addio anche ad alcuni di essi.

D'altra parte, l'Alpha inizia di punto in bianco sulle coste dell'Isola di Dorn, in mezzo alle macerie di quella che sembrerebbe essere proprio Dalaran. Come succede spesso in queste fasi di test, Blizzard ha oscurato ogni cinematica per non rovinarci la sorpresa - anche perché molte non sono ancora pronte - e ha escluso l'intera missione introduttiva, scaricando i nostri personaggi nella prima mappa dell'espansione: la terra di Khaz Algar, patria dei Terrigeni, la nuova e per ora unica razza alleata, creata dai Titani in persona infondendo la pietra con l'Anima del Mondo. Abbiamo chiesto a Holly Longdale se dobbiamo aspettarci qualche collegamento con Mists of Pandaria, visto che l'isola di Dorn sorge al largo delle sue coste occidentali e Blizzard ha recentemente annunciato WoW Remix: Mists of Pandaria, un nuovo evento a tempo limitato in arrivo con l'aggiornamento 10.2.7, ma sembra che non ci sia alcun nesso tra le due cose.

Fin da subito è tutto nuovo e familiare al tempo stesso, una sensazione cui i giocatori di WoW dovrebbero ormai essere abituati: a questo punto, dopo vent'anni, non ha minimamente senso aspettarsi chissà quali novità in termini di gameplay, ma anche dal punto di vista contenutistico o tecnico. World of Warcraft migliora di espansione in espansione ma sono dettagli sottili che coglieranno solo gli sguardi più attenti, mentre a un'occhiata più superficiale resterà sempre lo stesso gioco di sempre.

I Terrigeni sono la nuova razza alleata di The War Within

Eppure... ci sono parecchie novità, in cantiere, che puntano a cambiare il modo di giocare il MMORPG targato Blizzard sotto diversi punti di vista. La più importante, quella su cui Blizzard si è molto concentrata in questi giorni densi di comunicati e approfondimenti, è la Brigata: un sistema che punta a migliorare la vita di quelli che definiamo simpaticamente altaholic, cioè i giocatori che crescono più personaggi secondari ("alt") e che magari non ne hanno uno preferito. Questo significa che spesso si disperdono le energie e le risorse tra molteplici toon, qualche volta costringendo i giocatori a ripetere le stesse attività per ogni personaggio, specie quelle rilevanti come può essere il miglioramento di una reputazione o la ricerca di oggetti e potenziamenti.

Rappresentata dalla nuova schermata di selezione del personaggio, che Blizzard ha dovuto rifare da zero, la Brigata sarà composta da un massimo di quattro personaggi preferiti, a prescindere dalla fazione cui appartengono o dal reame in cui sono stati creati. Questi personaggi condivideranno i progressi - anche retroattivamente, sebbene in parte - e potranno scambiarsi certi bottini, possedendo persino una banca comune che si potrà espandere pagando in oro: una forma di gold sink, finalmente, di cui peraltro abbiamo chiesto notizie alla Longdale dato che l'economia nel gioco è un po' fuori controllo.

La Brigata sostituisce la vecchia schermata di selezione dei personaggi

Può sembrare poca roba, e Blizzard sta ancora rifinendo i dettagli - per esempio, sappiamo che all'inizio di The War Within avremo un solo possibile sfondo per la schermata della Brigata, ma altri ne arriveranno in seguito - tuttavia per i giocatori assidui di WoW questo passaggio da un'esperienza "personaggio-centrica" a un'esperienza "account-centrica", soprattutto ora che è così facile crescere i personaggi e prepararli all'endame, è una novità rivoluzionaria, anche perché avrà un impatto enormemente positivo sulla qualità della vita, sulla gestione dei tempi e sul consumo delle risorse.

È uno di quegli aspetti del WoW attuale che Blizzard ci teneva a migliorare, un problema da risolvere rispetto alla soddisfacente situazione di Dragonflight. L'altro è l'artigianato: la stessa Longdale ci ha spiegato che uno dei principali crucci del team di sviluppo è stato a lungo il sistema degli ordini pubblici, abbandonato in larga parte dai giocatori che preferiscono rivolgersi ad artigiani specifici oppure alle proprie gilde. In The War Within gli sviluppatori implementeranno un sistema grazie al quale i giocatori troveranno continuamente ordini pubblici da soddisfare, richiesti fantasiosamente dai personaggi che abitano il mondo di WoW. In questo modo, gli artigiani potranno sfruttarli per migliorare le loro competenze, mentre il mondo stesso sembrerà un po' più vivo e coinvolgente.