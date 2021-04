xCloud: provato su PC e iOS il servizio di cloud gaming di Microsoft

Noi dal canto nostro abbiamo provato per diversi giorni il servizio, stressandoli sia in orari e giorni di grande traffico che non. Quella che segue è l'analisi della nostra esperienza, ma ci teniamo a ricordare a tutti che si tratta ancora di una versione beta , come d'altronde tutto il progetto xCloud in sé stesso.

Che gli investimenti di Microsoft in ambito servizi siano sempre più ampi non vi è alcun dubbio. Siamo ormai talmente assuefatti dalla quantità di elementi messi in gioco dalla casa di Redmond, che diventa difficile credere si possa aumentare l'offerta. Eppure i ventitre milioni di utenti GamePass dichiarati proprio qualche giorno fa non sembrano essere abbastanza e la volontà di inglobare ogni singolo settore possibile è ciò che muove le mire di Microsoft stessa.

Come accedere, limiti e funzionalità

Iniziamo dalle basi: xCloud è ormai disponibile da mesi su Android senza alcun sovrapprezzo per tutti gli abbonati al GamePass Ultimate. Più di 150 titoli e un aggiornamento costante del catalogo sono la grande forza di Microsoft e del suo servizio di punta che, finalmente, inizia ad approdare anche su PC e dispositivi Apple.

L'unico modo per usufruirne in queste prime settimane di test allargati è quello di essere invitati tramite mail. Dopo aver accertato di essere stati baciati dalla Dea bendata, non dovrete far altro che seguire il link indicato nella mail e completare l'accesso al vostro profilo. In quello stesso istante vi troverete all'interno di una cosiddetta web app, ovvero l'equivalente di un'applicazione vera e propria ma gestita tramite browser. Un qualcosa di molto simile a quel che già è Stadia su PC e che quasi tutti i player di mercato stanno adottando per bypassare le assurde limitazioni di Apple.

L'estetica della webapp si presenta fedele a quella PC, con i titoli avviati di recente, gli ultimi aggiunti al catalogo e quelli che ne usciranno a breve, il tutto seguito dalle varie categorie di genere. Il consiglio - non solo nostro, ma di Microsoft stessa - è quello di aggiungere la webapp alle proprie applicazioni, così da raggiungerla in un solo tap quando desiderato. Su iOS è addirittura possibile tramutarla in un'App vera e propria, trasportando il link all'interno della propria homepage, così da inserirlo dove meglio di crede.

Una volta all'interno non si deve far altro che scegliere il proprio gioco del momento e cliccare, portando ad un caricamento più o meno importante a seconda del titolo in questione. Da questo punto di vista, purtroppo, non possiamo dire di ritenerci del tutto soddisfatti. È evidente infatti la natura della server farm di Microsoft basata su Xbox One S, che inizia a diventare obsoleta e di difficile accettazione, specialmente per tutti coloro ormai abituati alle console di attuale generazione. In questo senso ci auguriamo che il passaggio a Xbox Series X possa avvenire al più presto, anche se la penuria di componenti e hardware ci spaventa non poco e rende difficile credere che si possa tener fede alla promessa di uno switch fluido entro la fine dell'anno.

Ad aggravare la situazione attuale, se così vogliamo dire, ci pensa anche la mancanza del 1080p come risoluzione massima, che ci è parsa quasi sempre essere ancorata ai 720p. Quel che è certo è che Microsoft abbia iniziato proprio in queste settimane i test sul FullHD - in concomitanza con quanto fatto da Sony per il suo PlayStation Now - e, realisticamente nel giro di qualche settimana si potrebbe notare il passaggio.