Xenoblade Chronicles 3 e Stray sono i giochi di luglio 2022

In un modo o nell'altro, anche luglio 2022 si è dimostrato essere un mese particolarmente ricco di uscite, nonostante quello che dovrebbe essere un fisiologico calo estivo. Sono invece usciti dei veri e propri pezzi da 90, previsti come tali o emersi a sorpresa: in tutto questo, Xenoblade Chronicles 3 e Stray sono stati eletti come giochi del mese di luglio 2022, a simboleggiare anche in questo caso la varietà di proposte emerse durante queste ultime settimane. D'altra parte, in questo caso i risultati corrispondono perfettamente a quelli che erano emersi dall'elezione dei giochi più attesi di luglio, in una continuità che dimostra come le aspettative fossero ben riposte, evidentemente. La maggior parte dei titoli nella lineup del mese proviene ovviamente dall'ambito indie, come è lecito aspettarsi soprattutto in questo periodo, ma non sono mancate anche produzioni di grosso calibro. In generale, quello che appare evidente è che non ci siano più quei periodi di transizione che venivano "evitati" da publisher e team di sviluppo per non rischiare d'incappare in scarse vendite, come potevano essere i mesi estivi di un tempo, e le lineup continuano a essere ricche praticamente in ogni periodo dell'anno. D'altra parte, è questo anche il periodo degli annunci e delle novità riguardanti il panorama dei videogiochi in generale, posizionato proprio tra i grandi eventi del "non E3" e la Gamescom a chiudere la vivace estate videoludica. Diamo allora un'occhiata ai risultati dell'elezione del gioco del mese di luglio 2022.

La scelta della redazione Stray, uno screenshot del gioco Una redazione di gattari come quella di Multiplayer.it non poteva che eleggere Stray come gioco del mese di luglio 2022, anche se la vittoria è arrivata davvero al fotofinish. Il fenomenale titolo di BlueTwelve Studio e Annapurna Interactive ha battuto il secondo classificato per un solo punto, ma ha dimostrato di essere rimasto nel cuore di molti, da queste parti: gran parte del fascino è ovviamente esercitato dalla scelta del protagonista, il maggiore elemento identitario di questo gioco, che per il resto si staglia soprattutto per il design del mondo e le atmosfere. Grazie anche a una notevole spinta promozionale e mediatica, Stray si è ritrovato a essere sotto i riflettori probabilmente più di qualsiasi altro gioco nel corso di luglio, anche in risposta alla produzione evidentemente di grosso calibro che si cela dietro le quinte, di dimensioni decisamente più grandi di quelle che solitamente caratterizzano un prodotto indie. Fatto sta che il gatto di Annapurna ha conquistato un po' tutti, tra PC e PlayStation. Al secondo posto, com'era prevedibile, si è piazzato Xenoblade Chronicles 3: l'esclusiva per Nintendo Switch è di gran lunga il gioco di maggior rilievo di luglio 2022, ma non è riuscito a imporsi contro la passione per i gatti della redazione. Ha dovuto cedere per un solo punto, piazzandosi dunque sul secondo gradino del podio nonostante le entusiastiche valutazioni che il gioco ha ricevuto un po' ovunque, compresa la nostra recensione di Xenoblade Chronicles 3, come degno proseguimento della serie Monolith diventata un vero e proprio classico per le console Nintendo. Endling: Extinction is Forever, un'immagine del gioco Terzo posto forse più inaspettato di altri, considerando anche la quantità di voti ricevuti e la scarsa distanza dai primi due: sul terzo gradino del podio troviamo infatti Endling: Extinction is Forever, gioco action adventure a tema ecologico che, arrivato in sordina, ha trovato un sacco di estimatori in redazione. Appena fuori dal podio troviamo poi As Dusk Falls, l'avventura narrativa di Interior/Night.