13 Sentinels: Aegis Rim, vendite a oltre 200.000 copie in Giappone, Atlus ringrazia

13 Sentinels: Aegis Rim ha raggiunto un nuovo traguardo in termini di vendite in Giappone, con il recente annuncio del raggiungimento di 200.000 copie vendute e i ringraziamenti da parte di Atlus su Twitter, a dimostrazione di come il titolo stia andando bene, almeno rispetto alle previsioni del publisher.

Il gioco è sviluppato da VanillaWare e pubblicato da Atlus, ovviamente all'interno dell'ombrello di Sega. L'ultimo dato che avevamo erano le più di 400.000 copie vendute in tutto il mondo con dati aggiornati allo scorso marzo e a quanto pare buona parte di queste derivano dal Giappone.

Si tratta di un adventure RPG di stampo nipponico caratterizzato da una particolare impostazione, vista la grafica in 2D e l'inquadratura laterale a scorrimento, che derivano dalla tradizione del team di sviluppo.



Ricordiamo infatti che VanillaWare ha come cifra stilistica la grafica 2D disegnata e lo scrolling laterale, come abbiamo visto in Odin Sphere, Dragon's Crown e Muramasa: The Demon Blade.

Anche l'ambientazione e la storia sono molto peculiari in 13 Sentinels: Aegis Rim, mettendo in scena eventi che spaziano tra passato e futuro, in un mondo in cui l'umanità deve difendersi dall'invasione di kaiju utilizzando robot da combattimento.

Potete trovare maggiori informazioni nella nostra recensione di 13 Sentinels: Aegis Rim, in cui il gioco è stato molto ben valutato proprio grazie alle sue particolarità e al meraviglioso stile grafico.