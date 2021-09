505 Games: sconti su Death Stranding, Control, Assetto Corsa e tanti altri giochi

Per festeggiare il 15° anniversario 505 Games ha dato il via a una serie di sconti golose su numerosi titoli del suo catalogo per PC, PS5, PS4, Xbox Series X | S, Xbox One e Nintendo Switch. Tra i giochi in promozione troviamo, tra gli altri, Death Stranding, Control e Assetto Corsa.

Le offerte sono disponibili fino al 25 settembre negli store delle rispettive piattaforme. Tra i titoli in offerta, oltre ai già citati Death Stranding, Control e Assetto Corsa, ci sono anche Journey to the Savage Planet, Red Solstice 2 e Bloodstained: Ritual of the Night.

Ecco l'elenco completo con tutte le offerte per il 15° anniversario di 505 Games:

PlayStation & Xbox Store

60% di sconto su Control: Ultimate Edition

60% di sconto su Journey to the Savage Planet

80% di sconto su Assetto Corsa Ultimate Edition

50% di sconto su Ghostrunner

Fino a 65% di sconto su oggetti in-game di Gems of War [Xbox]

Epic Games Store

60% di sconto su Death Stranding

60% di sconto su Journey to the Savage Planet

50% di sconto su Ghostrunner

60% di sconto su Control [gioco base]

Steam

60% di sconto su Death Stranding

60% di sconto su Control: Ultimate Edition

60% di sconto su Assetto Corsa Competizione

30% di sconto su Red Solstice 2

Fino a 65% di sconto su oggetti in-game di Gems of War

eShop Nintendo Switch

50% di sconto su Terraria

50% di sconto su Control [gioco base]

50% di sconto su Ghostrunner

50% di sconto su Bloodstained: Ritual of the Night

Che ne pensate, approfitterete degli sconti per il 15° anniversario di 505 Games?

