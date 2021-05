Activision: gioco da 43 GB aggiunto su PS Store, è un nuovo Call of Duty?

Tramite una segnalazione di PlayStation Game Size abbiamo modo di scoprire che Activision ha aggiunto su PlayStation Store un nuovo gioco la cui dimensione è pari a 43.970 GB. Attualmente non si sa di cosa si tratti, ma la possibilità più credibile è che sia un gioco della saga di Call of Duty.

L'età consigliata del gioco è +17 (il nostro PEGI 18) e l'ID del gioco (che è differente dal titolo del gioco) è "We Love Dogs !" (Noi amiamo i cani!). Si tratta dell'unico "indizio" disponibile, ma potrebbe non aver alcun tipo di significato.

Secondo gli appassionati, potrebbe trattarsi di Call of Duty Modern Warfare 3 Remastered oppure di una versione privata del multiplayer di Vanguard, nome non ufficiale con il quale ci si riferisce al capitolo del 2021 di COD. Lo scorso anno, infatti, era stato scovato su Microsoft Store "The Red Door", legato a Call of Duty Black Ops Cold War. Era però avvenuto a luglio: maggio sembra un po' presto per una fase di test, ma ovviamente non è impossibile.

Alcuni giocatori parlano anche di Call of Duty Ghost, nel quale appaiono dei cani. Per ora si tratta solo di speculazioni, ovviamente: un'ipotesi vale l'altra. Non ci resta altro da fare se non attendere.

