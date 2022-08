Activision e i sindacati: Phil Spencer dice cosa ne pensa e quale sarà il futuro in Microsoft

L'acquisizione di Activision Blizzard da parte di Microsoft continua e Phil Spencer ne ha parlato con Bloomberg. Nel mezzo delle dichiarazioni del capo di Xbox, troviamo anche alcuni commenti riguardo alla volontà di molti dipendenti di Activision e Blizzard di creare un proprio sindacato.

Se Microsoft ottenesse il via libera per l'acquisizione non otterrebbe infatti solo l'accesso a prodotti come Call of Duty e Candy Crush, ma "erediterebbe" anche le accuse di sessismo, molestie e il fatto che le dipendenti donne vengono pagate meno degli uomini. Activision ha affermato che sta cercando di risolvere questi problemi e Phil Spencer ha affermato che Microsoft ha esaminato i piani di Activision a riguardo prima di accettare l'accordo a gennaio.

"Credo che si stiano impegnando in questo senso", ha detto Spencer durante l'intervista. "Quando guardo al lavoro che stanno facendo ora [penso che] si possa fare sempre di più ma credo che i leader dello studio, che conosco molto bene, alcuni dei quali ex membri di Xbox, siano impegnati in questo viaggio. E lo apprezzo a prescindere dall'accordo".

Bobby Kotic di Activision Blizzard

Considerando che alcuni dipendenti di Activision che stanno formando un sindacato, Microsoft ha dichiarato a giugno che lavorerà con i gruppi di lavoro quando le verrà presentata una proposta sindacale specifica. Spencer ha sottolineato di non aver mai avuto un'esperienza del genere, ma ha ritenuto importante fare una dichiarazione del genere.

"Non ho mai gestito un'organizzazione in cui sono presenti dei sindacati, ma quello che posso dire lavorando su questo tema è che riconosciamo il bisogno dei lavoratori di sentirsi al sicuro, ascoltati e compensati in modo equo per poter svolgere un ottimo lavoro", ha dichiarato. "Vediamo sicuramente la necessità di sostenere i lavoratori nei risultati che vogliono ottenere".

Sappiamo anche che Phil Spencer ha "buone sensazioni" sui progressi dell'acquisizione.