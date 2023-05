Agatha Christie: Assassinio sull'Orient Express annunciato per PC e console da Microids

Microids e Microids Studio Lyon hanno annunciato oggi Agatha Christie: Assassinio sull'Orient Express, un adattamento videoludico in chiave moderna dell'omonimo romanzo giallo del 1934 con protagonista Hercule Poirot. Il gioco sarà disponibile nel corso dell'ultimo trimestre del 2023 su PS5, PS4, Xbox Series X|S, Xbox One, Nintendo Switch e PC.

Ambientato nel 2023, i giocatori vestiranno i panni dell'investigatore Hercule Poirot e dovranno risolvere il mistero di un omicidio avvenuto a bordo di un treno in corsa. Per farlo dovremo raccogliere indizi, risolvere rompicapi, interagire con i passeggeri e lo staff dell'Orient Express per scoprire il colpevole.

Il gioco propone una rivisitazione in chiave moderna della storia classica che promette di sorprendere anche chi ha letto l'opera da cui deriva. Sono stati infatti aggiunti elementi nuovi alla narrazione, tra cui la presenza di un personaggio inedito, Joanna Locke.

Leggiamo di seguito la descrizione ufficiale offerta da Microids:

"Scopri una versione modernizzata e rivisitata del classico di Agatha Christie. Ambientato nel 2023, Assassinio sull'Orient Express dà vita al racconto classico in un modo che sorprenderà anche gli appassionati più accaniti. Con nuovissimi elementi aggiunti alla storia originale, vivi il mistero e la suspense come mai prima d'ora e riscopri uno dei casi più famosi di Hercule Poirot."

"A bordo dell'Orient Express viene commesso un assassinio. Hercule Poirot, durante questo viaggio, è circondato da un gruppo di personaggi singolari, tutti sospettati, ognuno con i propri segreti e le proprie motivazioni, e cercherà di svelare chi è l'autore dell'omicidio appena avvenuto."

"Risolvere il mistero non sarà facile. Attraverso numerosi colpi di scena, dovrai usare le tue piccole cellule grigie e le tue abilità di detective per svelare la verità e portarla alla luce."

"Che tu sia un appassionato dell'iconico libro o dei film, un amante dei misteri della morte o semplicemente alla ricerca di un'avventura emozionante, questa nuova proposta ha qualcosa da offrire a tutti. Quindi, sali a bordo dell'Orient Express e lascia che il viaggio abbia inizio!"

Vivi un'indagine avvincente

"Preparati a grandi colpi di scena che ti terranno incollato fino alla fine, perché ""Assassinio sull'Orient Express"" è famoso per avere uno dei migliori colpi di scena della storia della letteratura."

Non uno, ma due detective

"Riscopri Assassinio sull'Orient Express, adattato all'era moderna del 2023, con un adattamento fedele ma aumentato che introduce un nuovo personaggio di nome Joanna Locke. Incarnare il detective privato ti permette di condurre una seconda indagine durante i flashback giocabili negli Stati Uniti."

Mappa mentale e risoluzione della linea temporale

"Entra nella testa di Hercule Poirot per scoprire mappe mentali e fare deduzioni, aggiungendo un ulteriore livello di profondità al gioco."

"Assumi il ruolo di Poirot e Joanna per risolvere enigmi e fare deduzioni per scoprire la verità dietro l'omicidio, giocando in terza persona mentre ispezioni i set e parli con tutti i protagonisti e li affronti."